Le directeur de l’exploitation de Watches of Switzerland, Tony Broderick, démissionne alors qu’un nouveau directeur exécutif rejoint

Watches of Switzerland a annoncé que son directeur des opérations, Tony Broderick, quittera ses fonctions en avril.

Le détaillant de montres et de bijoux a nommé un nouveau directeur exécutif en raison de la démission de Broderick.

Craig Bolton rejoindra l’entreprise en tant que nouveau directeur exécutif britannique avec effet immédiat.

Bolton sera chargé de rassembler toutes les marques et fonctions opérationnelles du groupe.

Le vice-président exécutif américain, David Hurley, continuera de diriger les activités du groupe de l’autre côté de l’étang.

Bolton et Hurley relèveront directement du chef de la direction, Brian Duffy.

“Craig apporte à ce rôle nouvellement créé 14 ans d’expérience et un succès significatif dans notre groupe et sous sa direction, Goldsmiths et Mappin & Webb sont passés de force en force”, a déclaré Duffy.

Pendant ce temps, Broderick avait une expérience antérieure chez Goldsmiths, quand il a rejoint en 1979 en tant que superviseur d’entrepôt et au cours des 40 années suivantes, il est passé à la gestion de vente au détail dans les magasins, puis aux régions et ensuite au niveau national.

Il a été nommé directeur général délégué en 2009 et siège au conseil d’administration depuis 2000.

«Au cours de son séjour dans l’entreprise, Tony a vu de nombreux changements de propriétaire, de direction et de marché et son succès est un hommage à son engagement, à son adaptabilité personnelle et, surtout, au respect et au soutien immédiats qu’il commande», a déclaré Duffy.

“Tony partira fin avril et jusque-là, il restera pleinement engagé et soutiendra nos activités au Royaume-Uni et aux États-Unis.”

En décembre 2019, Watches of Switzerland a résisté à la tendance de la grande rue, affichant une énorme augmentation de 112% du bénéfice ajusté avant impôts à 26,5 millions de livres sterling pour le semestre.

