Le directeur du marketing de l’habillement et de la maison de M&S s’efforce de revitaliser les collections

Nathan Ansell a rejoint M&S ​​pour la première fois en tant que chef de marque en 2011.

Si quelqu’un peut donner un aperçu de l’espoir à la lumière de la récente série de mises à jour commerciales médiocres de Marks & Spencer, c’est Nathan Ansell – le directeur marketing de sa division vêtements et maison assiégés.

Ansell, qui a rejoint le détaillant en tant que chef de marque en 2011, insiste sur le fait que M&S a vu son bras de vêtements «changer énormément pour le mieux» au cours des 18 derniers mois. Il pense que le rythme de l’organisation a considérablement augmenté depuis son arrivée, l’équipe marketing étant désormais intégrée à la division vêtements et maison de M&S.

“Nous faisons partie d’une famille d’entreprises – vous avez de la nourriture, des vêtements et de la maison, M&S Bank, des services énergétiques, a déclaré Ansell à Retail Gazette.

“Parce que nous sommes si étroitement liés au secteur de l’habillement et de la maison, cela signifie que nous pouvons être beaucoup plus rapides, mais aussi beaucoup plus commerciaux sur la façon dont nous fonctionnons – ce que nous n’étions pas nécessairement sous l’ancienne structure de marketing.”

Depuis sa promotion au poste de directeur marketing en 2018, Ansell a déclaré que l’un des premiers changements qu’il avait mis en œuvre était de renommer la marque Per Una de M&S. Bien que la marque ait déjà une forte notoriété en tant que proposition, Ansell a reconnu qu’elle avait «perdu son chemin» sur une période de temps et était devenue «fatiguée».

Ansell a déclaré que la motivation derrière le rebranding Per Una venait de vouloir “générer plus d’amour pour la marque et améliorer les perceptions de style” après que les clients aient dit à M&S qu’ils se sentaient “confus” à propos de toutes les différentes propositions.

Nathan Ansell a joué un rôle central dans l’actualisation de l’image de Per Una en tant que marque principale de M&S.

Ansell a déclaré qu’il se sentait inquiet pour Per Una car M&S avait déjà un grand nombre de propositions de marques propres et de sous-marques au sein de l’entreprise, et Per Una – en tant que marque principale – était laissée pour compte.

Au fil des ans, Ansell a déclaré qu’il avait travaillé avec l’équipe pour éliminer un grand nombre de sous-marques de M&S, permettant au détaillant de se concentrer davantage sur trois marques de vêtements de base pour femmes – Per Una, Autograph et Goodmove, récemment lancé.

Bien que M&S ait souvent été reconnu comme un détaillant pour les acheteurs d’âge moyen, il a pris des mesures pour diversifier son marché cible en adoptant l’athleisure plus tôt cette année avec le lancement de Bon mouvement, offrant 150 vêtements et accessoires différents. Bien qu’il ait reçu des réactions mitigées, Ansell a déclaré que la gamme avait bien fonctionné depuis son lancement.

«L’athlétisme est une catégorie très importante pour notre client cible», a expliqué Ansell.

«C’est un domaine important pour nous d’être forts et de démontrer une très grande gamme – la crédibilité des performances est au cœur de la proposition.

«Nous reconnaissons que l’entraînement peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Donc pour certaines personnes, c’est une longue promenade dans le parc avec un chien. Pour d’autres, c’est un cours de spin vraiment intensif. “

Lorsque Retail Gazette a posé des questions sur le budget marketing de M&S, Ansell a refusé de commenter. Néanmoins, la publicité a joué un rôle essentiel dans les récents efforts de M&S pour élargir son marché cible. Et avec 1,4 million d’abonnés Instagram et plus d’un demi-million d’abonnés Twitter, Ansell travaille à l’utilisation des médias sociaux pour accroître la notoriété de la marque.

“Nous atteignons quelque chose jusqu’à huit millions de personnes par semaine rien que sur Instagram, donc c’est assez important”, a-t-il déclaré.

“Il existe une option” cliquer pour acheter “, vous pouvez donc accéder directement au produit et vous pouvez visiter le site Web et acheter immédiatement.”

Pendant ce temps, depuis l’introduction de la célébrité télévisée Holly Willoughby en tant qu’ambassadrice de la marque en 2018, Ansell a déclaré qu’elle était devenue «une partie importante de ce que fait M&S».

«Elle compte plus de six millions de followers sur Instagram, nous avons donc accès à sa portée grâce à cela», a déclaré Ansell.

«Lorsque vous voyez Holly porter quelque chose qui a fière allure, ces pièces se vendent en quelques jours. Le trafic que nous obtenons sur ces pages est phénoménal.

«De plus en plus d’influenceurs portent des vêtements M&S et les affichent en ligne, nous les reprogrammons ensuite sur Instagram pour en faire prendre conscience.

“Nous avons également les initiés M&S qui sont nos assistants clients, nous en avons 12 à travers le pays qui ont leurs propres comptes Instagram et ils seront dehors et porteront nos vêtements en postant et en commentant sur Instagram.”

Il a ajouté: «Avec la publicité, nous achetons de la publicité télévisée traditionnelle, en particulier sur la télévision en direct, car cela a tendance à être lorsque les gens regardent davantage les publicités, mais aussi la vidéo à la demande.

“Donc, les pré-rolls lorsque vous regardez la télévision de rattrapage, mais aussi YouTube est une partie importante de notre mix marketing global.

“Nous avons une proposition sur YouTube appelée” Just Landed “, qui concerne nos nouvelles propositions. Depuis que nous avons lancé cela, nous avons enregistré environ six millions de vues sur YouTube. “

Ansell a déclaré que M&S avait reçu de bonnes réponses à sa récente vague de campagnes de marketing, d’autant plus qu’il avait participé à la création de bon nombre d’entre elles au cours de l’année écoulée.

Le point culminant est peut-être celui de M&S Go Jumpers Campagne de Noël. Sur les réseaux sociaux, la publicité télévisée a été vue par des millions de personnes en deux semaines, avec 40 millions d’impressions et une portée de 10 millions.

L’annonce de 60 secondes – réalisée par Jake Nava, célèbre pour la réalisation des Single Ladies de Beyoncé – montrait des gens portant 50 pulls différents de ses gammes de tricots tout en dansant sur le morceau emblématique de House of Pain Jump Around.

“Nous n’avons pas choisi au hasard un thème de danse, nous l’avons choisi pour une raison stratégique très claire”, a expliqué Ansell.

“Tout d’abord, la pertinence de la marque est vraiment importante, donc le choix de la piste, avoir un banger, s’assurer que nous démontrons les produits de la bonne manière est crucial.

«Mais aussi, avoir un peu de plaisir et d’énergie autour de la marque est vraiment important pour nous et la danse est un excellent moyen d’engager et de démontrer vraiment certains de nos produits.

«Nous voulions capturer le fait qu’il est élégant, facile à porter et que vous pouvez vous y déplacer et avoir fière allure.»

Lorsque la campagne Go Jumpers a été lancée, Ansell a déclaré que la catégorie des pulls et tricots de M&S avait bondi de 6%, avec 45 000 exemplaires vendus au cours de la première semaine.

“La raison pour laquelle nous avons choisi les tricots est parce que c’est notre plus grande catégorie pour cette saison et donc la plus grande opportunité commerciale pour nous”, a-t-il déclaré à Retail Gazette.

“Le prochain plus grand était les vêtements de nuit, d’où la raison pour laquelle nous avons lancé une deuxième campagne de Noël – Allez pyjamas.

«La campagne des vêtements de nuit a eu lieu à la dernière minute, mais l’équipe a quand même réussi à terminer 10% en avance.»

Plus récemment, M&S a cherché à rafraîchir son bras de vêtements avec son première publicité télévisée sur le denim, ce qu’Ansell a décrit comme «un moyen de développer l’échelle et la pertinence grâce aux campagnes». Il a ajouté que, selon ses données clients, les consommateurs souhaitaient voir une gamme de denim «rafraîchie» chez le détaillant.

En décembre dernier, M&S avait mis en place un certain nombre d’améliorations opérationnelles pour «offrir une meilleure disponibilité afin que les clients puissent être sûrs d’obtenir le style qu’ils souhaitent».

Ansell a déclaré que ces changements opérationnels ont entraîné une augmentation des ventes – les ventes de vêtements pour femmes en denim ayant augmenté de 30% pendant la période de Noël. Il a ajouté qu’il utilise les données des clients pour accroître la pertinence, que ce soit via Instagram ou le programme CRM de M&S.

“Environ une visite sur quatre de notre site Web chaque semaine provient d’un e-mail que nous envoyons directement à nos clients, nous avons donc une machine CRM très efficace qui génère du trafic”, a expliqué Ansell.

«Nous devons être très pertinents vis-à-vis de nos clients pour avoir ce niveau de succès, et il s’améliore constamment.

“Le marketing de performance et le référencement sont également essentiels pour nous assurer que lorsque les clients sont en déplacement et saisissent dans Google un produit disponible chez M&S, nous arrivons en tête du classement.

«Notre base de données CRM nous permet de générer une visite sur quatre sur notre site Web, notre politique de fidélité est vraiment importante pour nous.»

Ansell a souligné que «les programmes de fidélité sont de plus en plus importants» pour les détaillants, car c’est un moyen pour les spécialistes du marketing de contacter les clients à propos de quelque chose qui les concerne.

L’adhésion à la carte Sparks de M&S a été lancée en 2015 pour offrir aux clients une manière différente de magasiner en proposant des offres plutôt que de l’argent à dépenser pour chaque point collecté.

“Un programme de fidélité aide à garder les clients plus heureux, plus fidèles et nous pouvons leur parler de choses qui les concernent et que nous vendons dans d’autres catégories”, a déclaré Ansell.

Le directeur marketing a poursuivi en disant qu’il espérait capitaliser sur l’élan qu’il avait créé ces derniers mois en introduisant une campagne d’été dans quelques semaines.

“Notre campagne estivale passionnante va continuer à s’appuyer sur ce que nous avons fait – nous allons danser notre chemin au moins au cours des prochains mois”, a dit Ansell en riant.

