Le directeur financier du Groupe Jefferies décède d’un coronavirus

Le directeur financier de la société américaine d’investissement et de services financiers Jefferies Group, Peg Broadbent, est décédé ce week-end à l’âge de 56 ans des suites du coronavirus.

Il est la première victime de la pandémie parmi les dirigeants de Wall Street.

Broadbent occupait la direction financière de la société de services financiers depuis 2007, après avoir poursuivi une carrière de 16 ans à la Morgan Stanley Bank.

Teri Gendron, directrice financière de Jefferies Financial Group, a été nommée directrice financière par intérim et chef de la comptabilité du groupe Jefferies.

Le PDG du groupe Jefferies, Rich Handler, et le président de la société ont déclaré: «Nous sommes navrés et désolés que notre ami et collègue Peg Broadbent soit décédé des complications du coronavirus. Nos pensées, nos prières et notre amour vont à l’épouse bien-aimée de Peg, Hayley, et à leurs jeunes enfants, Sebastian et Grace, ainsi qu’aux enfants plus âgés de Peg, Anna, Sophie et Charlie, et à toute la famille élargie de Peg ici et à Royaume-Uni ».

Connexes

.