Le Dr Martens sur le point d’être vendu pour 300 millions de livres sterling

// Dr Martens devrait être vendu à la société américaine de capital-investissement Carlyle Group LP pour 300 millions de livres sterling

// La nouvelle survient après que KKR a abandonné un accord potentiel

// Il appartient actuellement à la société d’investissement britannique Permira

Le Dr Martens devrait être acquis par la société américaine de capital-investissement Carlyle Group LP pour 300 millions de livres sterling.

Carlyle est actuellement la partie intéressée aux pourparlers avec le Dr Martens pour l’acquérir après que la société rivale KKR a abandonné un accord potentiel, a rapporté le Mail on Sunday.

Le détaillant britannique de chaussures et de vêtements appartient actuellement à la société d’investissement britannique Permira, qui l’a achetée en 2014 pour environ 300 millions de livres sterling.

Le Dr Martens est en pourparlers avec Carlyle depuis novembre, lorsqu’il est apparu qu’un accord pourrait potentiellement valoriser le détaillant à 1 milliard de livres sterling.

À l’époque, Bloomberg a annoncé la nouvelle de l’accord potentiel, et on pensait que les négociations en étaient à leurs débuts et qu’il n’y avait aucune certitude quant à la conclusion d’un accord.

L’année dernière, des rapports ont également révélé que Permira travaillait avec Goldman Sachs Group Inc et Robert W. Baird & Co pour envisager de vendre le Dr Martens ou de l’introduire sur le marché boursier américain.

Pour l’exercice clos le 31 mars 2019, le Dr Martens a vu son chiffre d’affaires bondir de 30% à 454,4 millions de livres sterling, tandis que l’EBITDA a augmenté de 70% à 80 millions de livres sterling.

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2019, le Dr Martens a ouvert 20 nouveaux magasins. Il a indiqué que 77% de ses revenus annuels provenaient de l’extérieur du Royaume-Uni.

