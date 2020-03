Le droit de timbre pourrait-il être réduit dans la déclaration budgétaire de la semaine prochaine?

La semaine prochaine, le nouveau chancelier Rishi Sunak présentera le budget du printemps, et il y a beaucoup de rumeurs sur ce que cela signifie pour le paysage fiscal britannique.

Il ne semble pas probable que des réductions d’impôts importantes soient à l’ordre du jour lorsque Rishi Sunak dévoilera le budget de printemps du Trésor le 11 mars. Avec un déficit public d’environ 40 milliards de livres sterling, la récupération de l’argent est plus susceptible de figurer pour l’année à venir.

En ce moment, il est question de réduire les allégements de pension, de supprimer les allégements accordés aux entrepreneurs et d’élargir les droits de succession. Bien qu’aucune de ces mesures ne soit populaire, elles semblent refléter la position du gouvernement sur les dépenses.

La réduction des droits de timbre stimulerait le marché

Cependant, en ce qui concerne le logement, la position du gouvernement n’est pas nécessairement claire. Beaucoup soutiennent que le marché du logement a besoin d’une certaine forme de stimulus pour le maintenir en mouvement. Mais si le gouvernement a amélioré la situation des primo-accédants, les autres niveaux du marché n’en ont pas profité.

Maintenant, le magazine Spectator, qui était auparavant édité par Boris Johnson, appelle le gouvernement à réduire les droits de timbre dans son prochain budget.

L’auteur Ross Clark écrit: “Si une taxe doit être réduite, il est probable que ce soit le droit de timbre sur les achats de propriétés, du moins ceux effectués par les propriétaires occupants à l’extrémité inférieure du marché.”

Il ajoute que cette taxe a augmenté plus que toute autre au cours des 20 dernières années. Il fait également valoir que les conditions actuelles du marché devraient être parfaites pour un marché immobilier solide. Les revenus réels sont en hausse, les niveaux d’emploi sont élevés et les taux d’intérêt sont au plus bas depuis des mois. Pourtant, le droit de timbre est considéré comme un obstacle majeur à l’investissement immobilier, pour les deux investisseurs immobiliers.

Les réductions d’impôt sont «une bonne chose»

Le précédent chancelier, Sajid Javid, a révélé qu’il aurait réduit le droit de timbre s’il avait continué à jouer son rôle. Il a démissionné de son poste de chancelier le mois dernier après des affrontements avec le Premier ministre. Boris Johnson lui aurait ordonné de licencier ses conseillers, mais il a refusé.

Javid a commenté: «Je crois passionnément que là où vous pouvez vous le permettre, les réductions d’impôts sont une bonne chose et maintenant que nous avons une majorité, nous devrions être beaucoup plus agressifs sur les réductions d’impôts à long terme. […] et aller bien plus loin que notre manifeste.

«Des règles budgétaires raisonnables pour un bon gouvernement sont votre meilleur ami. Cela vous donne un point d’ancrage… pour juger toutes les dépenses et vous oblige à faire des choix car tout ne peut pas être une priorité. »

Aide aux nouveaux acheteurs

Malgré les pressions exercées sur le gouvernement pour qu’il utilise ses pouvoirs pour stimuler le marché du logement et encourager l’investissement, une réduction générale des droits de timbre semble peu probable.

Une réduction pour les investisseurs immobiliers et les propriétaires de résidences secondaires est potentiellement encore moins probable. La situation fiscale de nombreux investisseurs en location-vente est déjà en train de changer en raison des nouvelles règles récentes. Cette année, l’allégement de l’impôt sur les prêts hypothécaires sera remplacé par un crédit d’impôt au taux de base, et d’importantes modifications de l’impôt sur les gains en capital devraient intervenir en avril.

De telles mesures ont déjà dissuadé certains propriétaires du marché de la location-vente. D’autres, quant à eux, ont dû adapter leur mode de fonctionnement. Ce serait donc une décision inattendue de la part du gouvernement de réduire les droits de timbre pour ce côté du marché.

Ouvrir la voie aux nouveaux acheteurs aide certainement plus de gens à gravir les échelons de la propriété. Cependant, la capacité des propriétaires à gravir les échelons n’est pas citée comme une priorité actuelle du gouvernement.

BuyAssociation fournira un rapport complet de la déclaration budgétaire la semaine prochaine. Revenez à nos pages d'actualités pour plus d'informations.