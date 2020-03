Le DTM annule le test officiel de Hockenheim pour le coronavirus

Malgré les tentatives répétées de l’ITR de maintenir son calendrier de pré-saison au cours de ces premières étapes de 2020, le DTM ne contestera finalement pas son test collectif à Hockenheim. Le promoteur de la série, avec le soutien et l’approbation d’Audi et BMW en tant que constructeurs en lice, a décidé pour la sécurité de tous les membres de la caravane DTM que le test officiel de pré-saison n’a pas lieu entre le 16 et le 19 mars, comme prévu. L’épidémie de coronavirus qui touche toute l’Europe en général et l’Allemagne en particulier ont conduit à cette décision.

Le DTM a essayé jusqu’au dernier moment d’avoir son test officiel de pré-saison, puisqu’il s’agit du seul rendez-vous où toutes les voitures et tous les pilotes roulaient ensemble. En fait, ITR a changé le lieu du test de Monza à Hockenheim lorsque l’épidémie de coronavirus s’est concentrée sur l’Italie, ce qui a légèrement changé sa date puisque le rendez-vous sur la route italienne a été défini les 16, 17 et 18 mars. Cependant, l’évolution de la pandémie de COVID-19 a conduit l’ITR à fermer l’événement au public et à la presse en premier lieu, le tout avant de confirmer son annulation définitive.

Marcel Mohaupt, directeur général d’ITR, a déclaré concernant l’annulation du test officiel du DTM: “La santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées est notre priorité absolue.. La situation générale du coronavirus, ainsi que les directives des autorités allemandes, ont servi à prendre la décision consensuelle d’annuler ce test. Sans surprise, nous sommes déçus que le DTM, comme d’autres catégories et sports, doive prendre de telles mesures, mais c’est pour le bien commun. Concernant le début de la saison 2020, nous sommes en contact permanent avec tous les acteurs pour trouver la meilleure solution. “