Le fardeau des taux d’affaires a un «coût humain caché», selon le PDG de la coopérative

Le chef de la direction de la coopérative, Steve Murrells, aurait appelé le chancelier nouvellement nommé Rishi Sunak à réformer le système de tarifs des entreprises avant le budget de cette semaine.

Le chancelier a été informé que le fardeau des tarifs des entreprises sur le secteur du commerce de détail avait un «coût humain caché».

Une étude de la coopérative a révélé que les villes comptant le plus grand nombre de magasins vacants affichent les scores de «bien-être communautaire» les plus faibles, les détaillants s’efforçant de garder leurs magasins ouverts, a rapporté le Times.

Le Center for Retail Research a également constaté que plus de 18 000 emplois ont été perdus depuis le début de l’année et 1211 magasins ont fermé.

La fréquentation des rues a diminué de 7,8% le mois dernier, le mois le plus humide jamais enregistré grâce aux tempêtes Ciara et Dennis.

Cependant, les faibles chiffres devraient se poursuivre en raison de l’épidémie de coronavirus.

Murrells a déclaré qu’une révision des tarifs des entreprises pourrait rapidement renverser la vapeur dans le «syndrome de la ville défaillante».

À la mi-février, plus de 50 grands détaillants ont écrit au gouvernement, exhortant les ministres à revoir les tarifs des entreprises dans le budget.

La lettre – signée par les chefs de la direction de détaillants, notamment Asda, B&Q et Ann Summers, entre autres – indique que «l’allégement transitoire» a vu l’industrie obligée de subventionner d’autres personnes à hauteur de 543 millions de livres sterling au cours des trois dernières années.

La semaine dernière, des représentants d’organisations telles que le BRC, les chambres de commerce britanniques et l’Association of Convenience Stores ont été parmi ceux qui ont exhorté Sunak à réformer les tarifs des entreprises.

Les chefs d’entreprise ont appelé à quatre «principes simples» qui garantiraient que les tarifs commerciaux sont «plus justes, plus précis et plus adaptés à l’usage à l’avenir».

