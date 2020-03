Le FMI considère le dialogue avec l’Argentine “constructif et actif”

Le Fonds monétaire international (FMI) a affirmé que le dialogue avec l’Argentine est “constructif et actif” et que ces pourparlers n’ont pas été affectés par l’impact économique de la pandémie de coronavirus.

Le porte-parole du FMI, Gerry Rice, a rappelé la rencontre entre les agents de l’organisation et le ministère argentin de l’Economie, au cours de laquelle des réunions techniques ont eu lieu sur la stratégie économique du gouvernement et la stratégie de la dette.

En ce qui concerne le coronavirus, Rice a détaillé que l’épidémie de coronavirus aura un impact significatif sur l’activité économique mondiale et l’Argentine n’y est pas à l’abri.

Le porte-parole de l’agence a précisé que le pays n’avait pas demandé de prêt spécifique lié à la pandémie, après que le FMI a autorisé 50 000 millions de dollars (45 027 millions d’euros) pour lutter contre la pandémie dans les pays pauvres et émergents.

Rice a souligné que nous devons attendre une “meilleure évaluation” de ce qui se passe, “ici et dans d’autres pays”, afin de répondre de la manière la plus efficace possible.

De même, il a indiqué que les autorités argentines avaient déjà communiqué leur calendrier prévisionnel sur la dette et qu’elles maintenaient des contacts actifs. Malgré cela, le porte-parole n’a pas précisé quand il pourrait recevoir l’offre de restructuration et quand un nouveau programme de renégociation de la dette de 44 000 millions de dollars (39 561 millions d’euros) que l’Argentine maintient avec le FMI sera signé.

Connexes

.