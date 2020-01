Le FMI ouvre à la retraite anticipée mais les chèques sont liés aux cotisations versées

En Italie, “l’équité” est nécessaire en cas de retraite anticipée “En associant directement les avantages aux chèques.” Donc le Fonds monétaire international dans une nouvelle analyse dédiée aux politiques de notre pays.

FMI: l’Italie a fait mieux que les autres pays avec des économies à long terme

Le Fonds dirigé par Kristalina Georgieva toutefois, il reconnaît que, dans la réforme du système de retraite, “l’Italie a fait plus que la plupart des autres pays en matière d’épargne à long terme”. Dans le détail, selon le FMI, notre pays a démontré une mise en œuvre “meilleure que prévu” des mesures sur les finances publiques, en adoptant une ligne “prudente” malgré les nouveaux programmes Quota 100 et Citizenship Income.

En ce qui concerne quota 100, l’avance de pension sans pénalité introduite par le gouvernement précédent et destinée à se terminer à l’issue du procès de trois ans, selon le FMI, l’institut a créé une “discontinuité” dans le mécanisme d’indexation de l’âge de la retraite à l’espérance de vie et a fait augmenter les dépenses.

“Dans les prochaines décennies, la pression sur les dépenses devrait augmenter considérablement” également en raison du “Quota 100”, qui “augmente les dépenses et crée une discontinuitéâge de la retraite “.

Retraite anticipée oui mais liée aux cotisations

D’où l’avertissement du Fonds, c’est-à-dire “de maintenir le lien entre l’âge de la retraite et l’espérance de vie, en ajustant les paramètres de sécurité sociale pour assurer la pérennité” du système de sécurité sociale. En ce qui concerne la construction de la réforme des retraites, ouverte avec le nouveau gouvernement, le Fonds retraite anticipée mais qui est lié aux cotisations versées.

Fondamentalement, dit le FMI, “la rectitude” est nécessaire pour les retraites anticipées “un lien étroit entre les chèques et les cotisations versées au cours de la vie professionnelle “.

Enfin, sur le revenu de la citoyenneté, le Fonds reconnaît sa fonction de soutien aux plus “vulnérables”, mais “offre des avantages qui dépassent les niveaux internationaux”. Le Fonds monétaire international souligne comment la subvention targato Mouvement cinq étoiles “Elle diminue trop rapidement en fonction de la taille de la famille, pénalisant les noyaux les plus nombreux et les plus pauvres”.

Elle prend également fin brutalement si vous acceptez une offre d’emploi, même bas salaires. Ces caractéristiques doivent être alignées sur les meilleures pratiques internationales pour éviter les désincitations au travail et les conditions de dépendance vis-à-vis du bien-être ».