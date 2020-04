Le FMI prévient que le monde fait face à “une crise jamais vue auparavant”

Le Fonds monétaire international (FMI) a averti que le monde fait face à “une crise jamais vue auparavant dans l’histoire”.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a souligné que son organisation mobiliserait sa réserve d’urgence de 1 billion de dollars pour des prêts afin de faire face à cette crise.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a expliqué lors d’une conférence de presse que «nous avons une réserve d’urgence de mille milliards de dollars et nous sommes déterminés à utiliser tout ce qui est nécessaire pour les cicatrices que cette crise va causer. “

Le directeur général du FMI a annoncé par vidéoconférence que, à ce jour, plus de 90 pays ont demandé une aide financière d’urgence au FMI en raison de la crise actuelle due à l’épidémie du coronavirus.

D’autre part, il a assuré que la pandémie a entraîné “une paralysie de l’économie mondiale” qui a déjà plongé la planète dans “une récession bien pire que la crise financière” qui a débuté en 2008.

En ce sens, Kristalina Georgieva a déclaré que “l’OMS est là pour protéger la santé de la population, le FMI pour protéger l’état de l’économie mondiale, les deux sont assiégés et ce n’est qu’ensemble que nous pourrons y parvenir”.

Le porte-parole de l’UFA a également indiqué que de la même manière que le coronavirus endommage particulièrement les patients les plus vulnérables, la crise affectera particulièrement les pays en développement et émergents, dont ils sont déjà sortis ces derniers mois. des investissements d’une valeur de 90 000 millions de dollars (83 306 millions d’euros), plus que lors de la crise de 2008.

Pour conclure, Georgieva a souligné que la crise actuelle est “l’heure la plus sombre pour l’humanité, une grande menace à laquelle nous devons être unis pour protéger les plus vulnérables”.

