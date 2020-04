Le FMI prévoit que le PIB espagnol se contractera de 8%

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis à jour ses estimations macroéconomiques pour l’Espagne mardi et les a aggravées en raison de l’impact du coronavirus Covid-19, de sorte qu’il prévoit désormais de clôturer 2020 avec un arrêt de 20,8% et une baisse du produit intérieur. brut (PIB) de 8%.

Il s’agit des pires données macro enregistrées par l’Espagne depuis de nombreuses années. Si la contraction de 8% de l’économie se confirmait, ce serait les pires données enregistrées dans toute la série historique de l’Institut national de statistique, qui a commencé en 1970, et probablement la plus grande contraction enregistrée dans le pays depuis la guerre de Sécession.

Dans son rapport semestriel «Perspectives de l’économie mondiale» du FMI, l’agence a révisé à la baisse les prévisions de PIB pour l’Espagne d’ici 2020 de 9,6 points de pourcentage. En 2021, la croissance sera de 4,3%, ce qui représente un Correction à la hausse de 2,7 points par rapport aux estimations de janvier.

“C’est une crise pas comme les autres”, a déclaré Gita Gopinath, économiste en chef du FMI, qui a averti que, face à l’ampleur du “choc”, nous devons ajouter l’incertitude quant à sa durée ou son intensité.

“L’économie mondiale est très susceptible de connaître sa pire récession depuis la Grande Dépression [de los años 30], éclipsant l’œil pendant la crise financière mondiale d’il y a dix ans. La grande réclusion, comme vous pourriez l’appeler, devrait ralentir considérablement la croissance mondiale », a ajouté Gopinath.

La contraction de l’Espagne parmi les pays sera la deuxième parmi les plus grandes économies européennes, derrière l’Italie (-9,1%). La France et l’Allemagne connaîtront respectivement une baisse de 7,2% et 7%.

Dans l’ensemble de la zone euro, le PIB baissera de 7,5% et augmentera de 4,7% en 2021. Par pays, la plus forte baisse sera enregistrée en Grèce, dont le PIB se contractera de 10%. Derrière, l’Italie, la Lettonie (-8,6%) et la Lituanie (-8,1%). L’Espagne et la Slovénie seront en cinquième position avec -8%.

