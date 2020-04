Le FMI prévoit une récession économique mondiale historique en raison de la pandémie de coronavirus

Faits saillants:

L’Amérique latine connaîtra une contraction importante de 5,2% en 2020.

Le Bitcoin pourrait être une alternative de sauvegarde à la récession imminente.

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis à jour mardi ses prévisions économiques pour 2020 et a prédit que la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus entraînera une récession historique non vue depuis la Grande Dépression qui s’est produite il y a plus de 90 ans.

Dans son rapport “Perspectives pour l’économie mondiale”, l’organisation multilatérale a expliqué que ce qui s’est passé avec COVID-19 est un catastrophe inhabituelle qui a tragiquement fait un grand nombre de vies, a généré un grand confinement par la quarantaine, la distanciation sociale et les économies paralysées.

Les perspectives sont sombres pour tous les pays, y compris l’Amérique latine, une région qui baissera en moyenne de 5,2% cette année. L’effondrement sera plus notable au Venezuela avec une baisse de 15%. Le Mexique chutera de 6,6%, l’Équateur de 6,3%, Porto Rico de 6% et l’Argentine de 5,7%. En Europe, l’Espagne connaîtra une baisse de 8%. Alors que les économies développées comme les États-Unis, la zone euro, le Japon, le Royaume-Uni et le Canada se contracteront de 6,1%.

“Il s’agit d’une crise sans précédent, et il existe une incertitude considérable quant à son impact sur la vie et les moyens de subsistance des populations … de nombreux pays sont désormais confrontés à de multiples crises: crise sanitaire, crise financière et effondrement. des prix des matières premières, qui interagissent de manière complexe “, souligne le rapport.

Bien que le virus ait connu ses premières épidémies en Chine en décembre 2019, ce n’est que le 11 mars que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété une pandémie mondiale, qui a eu un impact direct sur tous les marchés, des marchés de la crypto-monnaie. , titres, même futures, entre autres. Un jour après l’annonce, le bitcoin a chuté de plus de 40%, franchissant la barre des 4000 dollars par unité.

Les prévisions du FMI viennent s’ajouter aux opinions récemment exprimées par le philanthrope et investisseur milliardaire Ray Dalio, fondateur du fonds d’investissement Bridgewater Associates, qui a assuré que la prochaine récession serait une crise supérieure à l’effondrement financier survenu en 2008, ce qui Cela a été confirmé par le Fonds monétaire dans son étude.

Bitcoin comme alternative

Au milieu de tout cela, le bitcoin “tempête parfaite” a été affecté, sans aucun doute. Cependant, malgré la situation et contrairement aux marchés traditionnels, la première crypto-monnaie montre déjà des signes de reprise, puisqu’en un mois elle a regagné 90% du terrain perdu mi-mars. C’est une dynamique haussière qui lui a permis de se dissocier de la bourse, ce que les matières premières ne montrent pas sur les marchés actuels, par exemple.

N’étant pas si corrélé avec les marchés traditionnels, le bitcoin pourrait représenter une alternative pour faire face à la récession qui s’annonce cette année. En outre, avec la réduction de moitié de l’ordre du jour du mois prochain, les traders prendraient plus de positions avec le bitcoin car le nombre d’adresses avec au moins 1 BTC a atteint un niveau record.

Les experts consultés par CriptoNoticias assurent que ces temps seront marqués par la volatilité. L’analyste Alberto Cárdenas a déclaré à ce journal que les chances de hausse du prix du bitcoin sont liées au fait que les banques centrales commencent à présenter des plans et des projets de sauvetage pour stimuler les économies. Ces mesures, ainsi que l’impression de monnaie inorganique et des niveaux d’inflation plus élevés, pourraient bénéficier au bitcoin.

Ce que Cárdenas a décrit se produit déjà avec la Réserve fédérale des États-Unis. La banque centrale a annoncé qu’elle injecterait des ressources illimitées pour essayer de minimiser l’impact de la récession. Des plans d’aide financière ont également été dévoilés en Europe. Dans le cas de l’Amérique latine, des dévaluations sont également évidentes au Mexique, en Colombie, au Chili et en Argentine.

En tant que première grande crise mondiale à laquelle fait face le bitcoin, Il n’y a pas d’histoire sur la façon dont la principale crypto-monnaie pourrait réagir. Cependant, les conditions pourraient exister pour que la tendance de son prix soit à nouveau haussière.