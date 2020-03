Le FMI publiera aujourd’hui son rapport annuel sur l’Espagne

Le Fonds monétaire international (FMI) publiera mercredi son rapport annuel sur l’économie espagnole, dit «article IV», qui mettra à jour les prévisions de l’institution pour l’Espagne dans un contexte marqué par l’incertitude sur l’impact de l’épidémie de coronavirus

En effet, comme l’a confirmé un porte-parole du FMI, contrairement à la coutume, cette fois la présentation des conclusions par le chef de la mission du Fonds en Espagne, Andrea Schaechter, aura lieu par téléconférence au lieu de à travers une conférence de presse à Madrid, en réponse aux mesures de précaution contre le coronavirus déployées par l’institution internationale.

“Suite aux directives générales de réduction des déplacements, l’équipe est rentrée plus tôt et a terminé ses travaux depuis Washington”, a déclaré le porte-parole du FMI.

Fin janvier dernier, le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance de l’économie espagnole en 2020 de deux dixièmes, à 1,6%, soit le même taux d’expansion que l’institution prévoyait alors d’ici 2021, un dixième en dessous son estimation d’octobre dernier, du fait d’un ralentissement “plus marqué que prévu” de la demande intérieure et des exportations en 2019.

Cependant, ces prévisions et celles correspondant à l’économie mondiale n’incluaient pas l’effet potentiel de la propagation de l’épidémie de coronavirus au-delà de la Chine, ce que la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a reconnu la semaine dernière avoir rendu les projections obsolètes. en janvier dernier et a conduit l’institution à gérer “des scénarios plus défavorables”.

