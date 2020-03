Le fondateur de l’IOTA assumera les paiements aux victimes pour le piratage du portefeuille Trinity

Le fondateur du projet IOTA, David Sønstebø, a indiqué que les pertes générées par le piratage du portefeuille Trinity, survenues le 12 février, seront assumées par lui-même et non par la Fondation IOTA. À travers un message diffusé sur Discord puis répliqué sur Reddit, Sønstebø a déclaré qu’il se sentait responsable de ce qui s’est passé et que les utilisateurs concernés sont des victimes innocentes.

L’attaque a touché 46 utilisateurs qui ont perdu 8,52 millions de MIOTA avec un prix actuel de 1,63 million de dollars, avait précédemment révélé Sønstebø. L’exécutif a confirmé que cette Mardi 10 mars, le réseau devrait être réactivé, après avoir déconnecté le nœud «Coordinateur» pour éviter de nouveaux vols de fonds.

«Je me sens responsable de ne pas pouvoir éviter cette situation. Tout le monde ici est en fait des victimes innocentes. Dans la pratique, cela signifie qu’une partie importante de mes propres actifs ira à résoudre ce malheureux incident. J’ai pris cette décision pour protéger la Fondation IOTA (…) Cette procédure nécessitera des formalités administratives, ainsi que (appliquer) KYC (connaître votre client) qui sera effectuée par la Fondation », a déclaré le développeur.

La responsabilité assumée par Sønstebø, a-t-il expliqué, est due au fait que lui et la Fondation avaient invité les utilisateurs à utiliser le sac à main. L’entrepreneur a précisé que bien qu’il ne soit pas légalement responsable de ce qui s’est passé, il prendra en charge les remboursements. Il a également été signalé qu’une partie non spécifiée de MIOTA volée avait déjà été commercialisée dans diverses maisons de change.

L’épisode avec le portefeuille Trinity s’est produit il y a presque un mois, après que plusieurs attaques ont été signalées qui ont permis le vol des fonds. Le pirate aurait repris les mots de départ d’un groupe d’utilisateurs.

Après ce qui s’est passé, la fondation a décidé de déconnecter le réseau, ce qui a suscité des critiques dans la communauté des crypto-monnaies, car il il a remis en question le fait qu’un projet décide unilatéralement de fermer sa plateforme. Le jour du hack, le prix de MIOTA était de 0,311261 $ par unité, tandis que pour ce lundi 9 mars, le prix est de 0,1992405 USD, selon CoinMarketCap.

Cinq jours après l’attaque, IOTA a lancé une version mise à jour du portefeuille Trinity, qui aurait un “nouveau client sécurisé”. Désormais avec la réactivation potentielle du réseau pour ce mardi, les nouvelles mesures de sécurité développées pour éviter une nouvelle attaque de ce type seraient testées.