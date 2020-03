Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, démissionne

Bill Gates était le PDG de Microsoft jusqu’en 2000 et a depuis réduit son implication

// Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, se retire du conseil d’administration

// Il se concentrera sur la fondation qu’il a fondée avec son épouse Melinda

// Gates a fondé Microsoft en 1975 avec Paul Allen

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, se retire du conseil d’administration de l’entreprise pour se concentrer sur la philanthropie.

Gates a déclaré qu’il souhaitait donner la priorité à la santé et au développement mondiaux, à l’éducation et à la lutte contre le changement climatique.

L’un des hommes les plus riches du monde, Gates, a également quitté le conseil d’administration de la société holding du collègue milliardaire Warren Buffett, Berkshire Hathaway.

Gates a déclaré qu’il prévoyait de consacrer plus de temps à sa fondation avec son épouse Melinda.

Il a été directeur général de Microsoft jusqu’en 2000 et a depuis réduit son implication.

Il a fondé Microsoft en 1975 avec Paul Allen.

En 2008, Gates s’est retiré de ses fonctions quotidiennes chez Microsoft et a été président du conseil d’administration jusqu’en 2014.

Malgré les nouvelles, Gates a déclaré qu’il continuerait à agir en tant que conseiller technologique du PDG de Microsoft, Satya Nadella.

Il a confirmé qu’il continuera à être impliqué dans le leadership de Microsoft.

Microsoft serait “toujours une partie importante du travail de ma vie”, a déclaré Gates.

«J’ai pris la décision de me retirer des deux conseils publics auxquels je siège – Microsoft et Berkshire Hathaway – pour consacrer plus de temps aux priorités philanthropiques, notamment la santé et le développement mondiaux, l’éducation et mon engagement croissant dans la lutte contre le changement climatique.

«J’attends cette prochaine phase avec impatience comme une opportunité de maintenir les amitiés et les partenariats qui ont le plus signifié pour moi, de continuer à contribuer à deux entreprises dont je suis incroyablement fier et de prioriser efficacement mon engagement à adresser certains des pays du monde. défis les plus difficiles. “

Nadella a ajouté: «Ce fut un immense honneur et un privilège d’avoir travaillé avec Bill et d’avoir appris de Bill au fil des ans.»

La société de technologie a ouvert son premier magasin phare au Royaume-Uni le mois dernier.

Le magasin de 21 932 pieds carrés est situé sur Regent Street à Londres – à quelques mètres de son concurrent de longue date Apple.

