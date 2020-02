Le fondateur de Numan, Sokratis Papafloratos, explique comment les cliniques numériques révolutionneront les soins de santé pour les hommes – Econsultancy

Alors que les consommateurs britanniques dépenseraient plus de 2 milliards de dollars chaque année pour des abonnements mensuels – souvent construits sur la promesse de commodité – c’est un marché florissant.

Et il semble qu’il y ait vraiment un service d’abonnement pour tout de nos jours.

Numan est une nouvelle entreprise d’abonnement qui propose quelque chose d’un peu plus inhabituel que le maquillage ou les rasoirs. Spécialisée dans la santé et le bien-être masculins – des problèmes particulièrement difficiles et souvent inconfortables comme la dysfonction érectile et la perte de cheveux – Numan vise à révolutionner la façon dont les hommes au Royaume-Uni traitent et accèdent aux solutions de soins de santé.

J’ai discuté avec le fondateur de Numan, Sokratis Papafloratos, pour en savoir plus sur la clinique numérique et sa stratégie marketing.

Le fossé des soins de santé

Numan n’est pas la première entreprise numérique dans laquelle Papafloratos a été impliqué. Il était également un investisseur original dans Calm.com – l’application de sommeil et de méditation qui est maintenant utilisée par des millions de personnes à travers le monde. Le succès de Calm a été l’une des principales motivations de Numan, Papafloratos ayant déjà été témoin de l’utilisation de la technologie dans le contexte de la santé et du bien-être.

«Il existe actuellement un grand écart dans la manière dont les soins de santé sont dispensés et dans la façon dont les attentes en matière d’expérience évoluent», explique Papafloratos.

Il discute de ses propres frustrations en ce qui concerne l’accès aux soins de santé au Royaume-Uni – ce qui implique généralement d’avoir à attendre des semaines pour un rendez-vous chez le médecin généraliste ou de payer beaucoup d’argent pour voir quelqu’un en privé – et pense que Numan pourrait jouer un rôle dans le remplissage de ce écart.

«Nous avons la possibilité d’utiliser la technologie pour créer quelque chose qui change la façon dont nous éduquons les hommes – en particulier en matière de santé et de bien-être – et comment nous pouvons aider les hommes à mieux prendre soin d’eux-mêmes.»

Rendre les soins de santé accessibles aux hommes

Une entreprise directe aux consommateurs; Numan vend des médicaments contre la dysfonction érectile, l’éjaculation précoce et la perte de cheveux (ainsi que des consultations avec des professionnels de la santé qualifiés).

«Nous réunissons des aspects de la télémédecine, de la pharmacie en ligne et de ce que vous pourriez qualifier de B2C. Mais nous voulons avant tout offrir une expérience de soins de santé de première classe ».

Selon Papafloratos, le principal avantage du modèle DTC est la façon dont il rend ces produits (et l’expertise médicale qui l’accompagne) immédiatement accessibles aux hommes.

«Pour vous donner un exemple, certains des spécialistes avec lesquels nous travaillons pour concevoir nos produits et nos parcours numériques sont des experts mondiaux dans leur domaine. Il faudrait payer beaucoup d’argent pour aller les voir là où ils pratiquent; nous pouvons rendre ces mêmes connaissances et expériences accessibles à tous, partout au Royaume-Uni. »

En termes des plus grands défis auxquels Numan a été confronté jusqu’à présent, Papafloratos suggère que cela a été principalement dû à l’engagement des hommes dans des sujets qui sont souvent difficiles à aborder.

«Nous sommes confrontés aux mêmes problèmes que toute jeune entreprise qui essaie de créer quelque chose à partir de rien», dit-il. «Mais dans notre cas, il y a beaucoup d’éducation que nous devons fournir. Nous traitons de problèmes qui sont… mal compris et… sont également entourés de stigmatisation, ce qui rend difficile la transmission du message. »

Personnalisation vs confidentialité

L’accès aux données de première partie est sans aucun doute l’un des principaux avantages du modèle DTC et permet aux entreprises de proposer une personnalisation plus approfondie.

Pour Numan, cependant, cela peut être un équilibre délicat, en particulier lorsqu’il s’agit de rassurer les clients que leur vie privée est primordiale. Après tout, la raison même pour laquelle quelqu’un pourrait utiliser Numan en premier lieu pourrait provenir de l’embarras ou de la maladresse d’avoir à reconnaître le problème avec son propre médecin.

«Nous prenons la confidentialité des données très au sérieux, il s’agit donc plus de laisser les gens s’engager avec nous comme ils le souhaitent», explique Papafloratos. «Nous donnons accès à des pharmaciens indépendants et à des cliniciens pleinement qualifiés au Royaume-Uni, et les gens peuvent communiquer directement avec eux – ils peuvent leur parler et leur envoyer un message afin d’obtenir les conseils dont ils ont besoin. Mais nous n’utilisons que les données cliniques nécessaires pour fournir un service; la confidentialité et la protection de ces données sont fondamentales dans cet espace. »

Un accent sur le contenu de marque (et CX)

Pour faire passer le mot, Numan a jusqu’à présent investi dans un mélange de marketing de performance et de publicité télévisée. Cependant, le contenu éducatif en ligne a également été au centre des préoccupations de la marque, ce qui a contribué à établir une position d’autorité sur des sujets de niche.

«Nous avons commencé à investir dans le contenu propriétaire dès le début. L’une des premières choses que nous avons faites a été d’écrire le «Livre des érections» qui – c’est un titre un peu drôle – mais il vulgarise le contenu médical et scientifique autour des érections et de leur fonctionnement. »

Naturellement, les données sont également au cœur de la stratégie marketing de Numan.

“Comme pour toute entreprise tournée vers le consommateur”, explique Papafloratos, “vous devez être prêt à tester et à itérer rapidement, et à toujours combiner conviction et données – et laisser l’un conduire l’autre.” Cette mentalité alimente également l’approche de la marque à CX, qui Papafloratos décrit comme «la raison pour laquelle nous (Numan) existons vraiment».

«Pour nous, CX est une énorme opportunité, car le statu quo avec lequel nous sommes en concurrence est principalement des pratiques et des systèmes qui ont été conçus et optimisés pour le moment où ils ont été créés. Nous pouvons donc utiliser la technologie à notre avantage et proposer quelque chose de complètement nouveau. »

Combattre l’apathie et l’inaction

Il est intéressant de noter que Papafloratos était plutôt discret sur le sujet des concurrents. Il existe certainement des sociétés DTC similaires, comme Roman et Hims, qui traitent également des mêmes problèmes de santé des hommes. Cependant, ce qui pourrait différencier Numan – en plus d’être une entreprise très enracinée au Royaume-Uni – semble être un objectif de marque plus large.

«Essentiellement, nous construisons une clinique numérique qui aide les hommes, ce qui signifie que notre plus grand concurrent, ou obstacle si vous le souhaitez, est l’apathie et l’inaction quand il s’agit d’hommes qui prennent soin d’eux-mêmes. Nous avons besoin que les hommes aillent au-delà de la prise en charge des symptômes et examinent les causes profondes, et souhaitent apporter des changements à leur mode de vie, ce qui est difficile. C’est la chose contre laquelle nous nous battons vraiment. “

Un autre point de différenciation pourrait être le marché cible de Numan, que Papafloratos considère comme des hommes plus âgés qui s’intéressent davantage à la santé et à la science derrière.

«Nous pensons que nous faisons appel aux hommes qui sont maintenant à un moment de leur vie où ils commencent à prendre soin d’eux-mêmes, et pour qui la santé devient de plus en plus importante», explique-t-il, «nous ne nous concentrons pas sur la vingtaine sont peut-être plus intéressés par le «style de vie». Nos consommateurs cibles sont des hommes qui ont peut-être déjà une famille ou qui sont en train d’en fonder une. C’est l’engagement dans le contexte d’amener les hommes à faire quelque chose pour leur santé que nous sommes en compétition. “

Ainsi, les hommes au Royaume-Uni commenceront-ils à agir contre la perte de cheveux et la dysfonction érectile de la même manière qu’ils pourraient lutter contre le mauvais sommeil? C’est un grand pas en avant, mais grâce à des sociétés DTC comme Numan, la solution potentielle pourrait au moins être à quelques clics de souris.

