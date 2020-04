Le fondateur d’Ethereum critique l’individualisme

Depuis le début de la crise des coronavirus, beaucoup a été dit sur les actions des principaux gouvernements de la planète pour y mettre fin. Et dans le monde de la cryptographie, à de nombreuses reprises, ces opinions ont pris la forme d’une attaque contre le “bien commun”. C’est pourquoi le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a critiqué l’extrême individualisme de la communauté cryptographique dans notre tweet aujourd’hui:

J’aime vraiment la liberté et la liberté, mais définir le bien commun collectif comme une sorte d’ennemi est juste bizarre. https://t.co/gMYsZfnFcx

– vitalik.eth (@VitalikButerin) 1 avril 2020

Fondateur d’Ethereum pour le bien commun

Si un effet a eu la crise provoquée par le coronavirus, c’est pour souligner l’importance de l’État à travers le monde. Depuis, au milieu des terribles effets générés par cette maladie, entraînant la mort de milliers de personnes, les États sont chargés de réagir et de coordonner les efforts de sauvegarde de la population.

Cela a été le cas, de la fourniture d’hôpitaux et des soins aux malades, en passant par la mise en place de mesures d’hygiène et de sécurité, aux incitations économiques de plusieurs millions de dollars. L’État a agi partout pour contenir les pires effets de COVID-19. Ce qui n’a pas toujours plu à tout le monde.

Et est-ce que, pour beaucoup de gens, les actions des gouvernements pour arrêter le Coronavirus, finissent par être une attaque contre la liberté individuelle. En intervenant sur le marché et en ralentissant les processus économiques induits par l’offre et la demande.

Ou en essayant de coordonner les efforts des nations contre cette maladie, les gouvernements dépasseraient leurs limites, selon ces gens. Quelque chose que le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, n’a pas partagé:

“J’aime vraiment la liberté, mais définir le bien commun collectif comme une sorte d’ennemi est tout simplement étrange.”

Ces mots auraient été écrits en réponse à un tweet d’Erick Erickson. Qui, a exprimé dans le réseau social que le bien collectif serait combattu avec la liberté des individus.

Une position d’individualisme extrême, qui pour Buterin n’a pas de sens, alors que l’individu ne parvient à se réaliser qu’en vivant en société. Par conséquent, la recherche du bien commun ne serait pas contraire à la liberté individuelle, mais à son complément.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le