Le fonds contracyclique dont le Mexique a besoin

A cette occasion, la crise économique sera plus grave pour le Mexique que pour les autres pays car les prix du pétrole ont également chuté. Il est bien connu qu’au Mexique, une partie des recettes fiscales provient du pétrole, qui est une matière première très volatile.

Du fait de la baisse des pétro-prix, le gouvernement disposera de moins de ressources pour faire face à la crise et, par conséquent, l’une des rares alternatives pour entreprendre une politique budgétaire anticyclique sera l’endettement. Cependant, cette histoire aurait pu être totalement différente. Je vais utiliser l’exemple de l’expérience chilienne pour l’expliquer.

Alors qu’au Mexique, le pétrole est notre ressource naturelle la plus importante, au Chili, sa matière première la plus importante est le cuivre. Dans les deux pays, un bon pourcentage de leurs dépenses publiques a été financé par la vente et l’exportation de ces produits. Cependant, le Chili a compris depuis longtemps que ses recettes fiscales ne devraient pas dépendre du prix des matières premières.

Au début du 21e siècle, lorsque les prix des différentes matières premières ont augmenté de manière significative, de nombreux gouvernements latino-américains ont profité de ce moment pour augmenter leurs dépenses publiques, tandis que le gouvernement chilien a pris une direction différente. Dans ce pays, il y avait une règle budgétaire qui les exhortait à épargner une partie des revenus excédentaires dans un fonds contracyclique qui ne serait utilisé qu’en cas de crise.

Michelle Bachelet était présidente du Chili à l’époque et a dû subir des pressions politiques et médiatiques qui l’ont obligée à profiter de l’augmentation du prix du cuivre pour augmenter les dépenses publiques. En 2007, il y a eu un rejet général de son gouvernement et il avait moins de 40% d’approbation. Parallèlement, dans d’autres pays comme le Mexique, l’Équateur et le Venezuela, les excédents de pétrole ont été utilisés pour financer les dépenses publiques et ont contribué à renforcer l’approbation présidentielle.

