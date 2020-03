Le fonds d’investissement en crypto-monnaie s’est apprécié de 1 332% en quatre ans

Faits saillants:

En 2017, les bénéfices ont été catapultés au-dessus de 2200%, mais en 2018 les pertes étaient de 60%

Les investisseurs ont affiché des gains pendant 20 mois et des pertes pendant 19 mois.

Un document fourni par les investisseurs retrace les hauts et les bas dramatiques des quatre premières années du fonds d’investissement en crypto-monnaie de Polychain Capital, offrant un aperçu complet des performances de l’un des meilleurs fonds d’investissement du secteur.

Selon le document, les rendements annuels ont enregistré un changement de 2,7% des pertes en 2016 à 2 279% des bénéfices en 2017, ce qui représentait les rendements jusqu’en novembre de l’année dernière. Ceux-ci ont ensuite connu une chute vertigineuse avec des pertes de 60,4% en 2018, puis ont augmenté pour atteindre 56,1% en 2019.

Ces montagnes russes du changement sont emblématiques des changements sauvages, familiers aux investisseurs, grands ou petits, des crypto-monnaies. En même temps, la performance du fonds d’investissement est totalement contraire au bon sens et aux marchés traditionnels. Selon le document, les investisseurs qui ont conservé leur argent pendant la durée de vie du fonds d’investissement, ils auraient obtenu un bénéfice net de 1332,3%, ce qui augmente la possibilité qu’une période plus longue puisse compenser le risque supplémentaire.

Selon l’indice Bloomberg Investment Funds, les fonds d’investissement non crypto-monnaie ont généralement enregistré des pertes de 5,9% en 2018 et des gains de 4,0%, 9,2% et 9,0% en 2016, 2017 et 2019 respectivement. Comme référence, les principaux fonds d’investissement n’appartenant pas à l’écosystème de la crypto-monnaie ont généré des bénéfices de 15% à 35% tout au long de sa vie. Polychain Capital a refusé une demande de commentaire.

La réalisation ou non de bénéfices dépend du moment où les investisseurs, y compris des sociétés de capital-risque distinguées telles que Andreessen-Hortowitz, Founders Fund, Sequoia Capita et Union Square Ventures, déposent et retirent leurs fonds.

La période de blocage du capital du fonds d’investissement de Polychain Capital est d’au moins six mois, une échéance qui produit des images très conflictuelles en raison de la volatilité mensuelle du marché et qui présente un danger pour les investisseurs à court terme, qui opèrent avec moins de liquidité.

En quatre ans, le fonds de crypto-monnaie de Polychain dépasse 1 300% de retour sur investissement. Image par Gerd Altmann / pixabay.com

Dans une tabulation de l’activité sur 39 mois, qui débute en novembre 2016, la courbe de rendement du fonds a augmenté davantage dans l’un des quatre mois de 2016, dans 10 des 12 mois de 2017, dans trois des douze mois de 2018 et six de 11 mois de 2019. Alors que pendant 20 mois il y avait des bénéfices, 19 mois ils ont présenté des pertes.

Selon le document, en moyenne, les bénéfices ont chuté de 3,3% par mois. Les mois avec des mouvements négatifs se sont accumulés au dernier trimestre de chaque année et sont apparus au cours des deux premiers trimestres de 2018 et 2019.

Le meilleur écart sur six mois a montré des gains de 529,5% de janvier à juin 2017, contrairement à des pertes de 47,6% au cours des six mois les plus difficiles, qui s’étalaient de juillet à décembre 2018, selon un calcul médiatique.

Offres de jetons Polychain Capital

Matt Perona, l’actuel COO et CFO de Polychain Capital, est l’ancien CFO de Criterion Capital, un fonds d’investissement à capital fixe qui possédait le site du réseau social obsolète Bebo. Ancien directeur des opérations du fonds d’investissement Tiger Legatus, Joe Eagan est l’actuel président de Polychain Capital.

Olaf Carlson-Wee, directeur des investissements chez Polychain Capital, a fondé la société d’investissement dans les crypto-monnaies en 2016. Le hedge fund est le premier phono de Polychain Capital et investit en parallèle avec une branche de capital-risque.

Cette année, Polychain Capital a commencé à collecter 200 millions de dollars pour un deuxième fonds de capital-risque.. Les documents de mars 2019 déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) faisaient état de 595,1 millions de dollars détenus par Polychain Capital, y compris les 175 millions de dollars levés pour le premier fonds de capital-risque en 2018.

Selon une plate-forme jointe pour les investisseurs, plus de 20 actifs de crypto-monnaie ont des positions en moyenne de 20 millions de dollars, chacun sur les 550 millions de dollars d’actions que le fonds d’investissement prétend avoir géré au dernier trimestre de l’année dernière. .

Selon la plate-forme, la moitié des actifs cryptographiques sont des devises liquides qui sont négociées dans des maisons de change de crypto-monnaie, et l’autre moitié sont des devises non liquides qui ont été vendues via des ventes de jetons numériques structurées dans le cadre d’un accord simple pour les actifs futurs (SAFT) , pour ses sigles en anglais).

Un SAFT est un contrat d’investissement qui stipule qu’un jeton numérique est un produit et que son remboursement est gelé jusqu’à ce que la technologie du jeton, qui est généralement un réseau de blockchain ou un protocole de calcul, devienne utile.

Bien que considéré comme une concession réglementaire par les investisseurs et les émetteurs de jetons, un SAFT n’est pas officiellement reconnu par la SEC, l’agence gouvernementale qui autorise les offres de biens, comme un cadre juridique valide.

Version traduite de l’article d’Ada Hui, publiée sur CoinDesk.