Le Forum économique mondial partage une feuille de route pour le déploiement de la blockchain

La boîte à outils montre la blockchain comme une évolution technologique naturelle pour les entreprises.

Le FME estime que la blockchain aiderait à créer des chaînes d’approvisionnement plus résilientes.

Le Forum économique mondial affirme que la blockchain sera le salut des chaînes d’approvisionnement défaillantes, tout en annonçant ce mardi 28 avril le lancement d’une boîte à outils pour développer des solutions.

Répondant au stress économique causé par COVID-19, qui a gelé la demande des consommateurs dans le monde entier et a également révélé des trous de vie et de mort dans les chaînes d’approvisionnement, l’ONG suisse, connue pour Glamorous Davos Summit a publié un guide pour la construction de chaînes d’approvisionnement plus résilientes dans les grands livres distribués, intitulé «Redesigning Funds: The Blockchain Deployment Toolkit».

Le rapport de 244 pages comprend des listes de contrôle, des questions d’orientation, des explications et des évaluations des risques qui répondent aux préoccupations fiscales et à la confidentialité des données. Le guide aborde également, entre autres problèmes, la formation d’un consortium, son écosystème et sa gouvernance, les chaînes publiques et privées, la cybersécurité, l’interopérabilité et l’identité numérique. La boîte à outils ressemble plus à un baromètre pour décider si la blockchain correspond au scénario soulevé par la personne, qu’à un guide pour implémenter efficacement le DLT dans les scénarios.

Par exemple, une section examine comment les tests de connaissance zéro, le cryptage homomorphique, les contrôles d’accès basés sur les rôles et les paramètres informatiques hors chaîne pourraient offrir des solutions alternatives au Règlement sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne ), une loi étendue sur la vie privée sur Internet, dont les droits de suppression des données présentent une contradiction existentielle apparente avec la nature distribuée et immuable de la blockchain.

Ce la boîte à outils présente la blockchain comme une évolution technologique naturelle pour les entreprises et les gouvernements sortant de la crise de santé publique.

“Dans le cas de la blockchain, elle est plus robuste étant donné que la pandémie COVID-19 signale la nécessité de chaînes d’approvisionnement mondiales plus résilientes, de données fiables et de faciliter la reprise économique grâce à la numérisation du commerce”, ont écrit les auteurs de la rapport.

Déploiement de Blockchain et Coronavirus

Le développement de la boîte à outils précède la crise causée par le coronavirus de plus d’un an, mais son lancement s’est accéléré avec l’apparition du virus, a déclaré Nadia Hewett, directrice de la blockchain et des monnaies numériques au forum, qui est l’une des les principaux auteurs de la boîte à outils. Ce fait est peut-être le plus opportun face à l’impact générationnel, car il menace également la santé publique et les économies.

Le virus qui a gelé la Chine en premier a fait de même dans pratiquement toutes les parties du monde. Les économies sont entrées dans la tourmente alors que les gouvernements se débattaient avec un faux choix entre fermer des entreprises ou risquer des taux d’infection catastrophiques, avant de finalement s’aligner sur la santé publique, un choix que même les chercheurs de la Réserve Federal a qualifié cela de décision économique inutile.

Par conséquent, le coronavirus a réformé le commerce mondial d’une manière qui se développe encore et dont les implications à long terme ne seront pas pleinement connues avant plusieurs mois, voire plus. En ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement gelées par l’inactivité respective de leurs économies, il existe également des questions sur la résilience des chaînes d’approvisionnement en général, sur lesquelles le Forum économique mondial lui-même a soutenu que la blockchain pouvait résoudre.

La blockchain “n’est pas une solution miracle”, a admis Hewett. “Cela ne résoudra pas tout, mais il a certainement des fonctionnalités qui peuvent aider à résoudre les problèmes typiques des épidémies et des pandémies.”

Hewett a déclaré que le déploiement de la blockchain pourrait aider à surmonter les problèmes de provenance de l’équipe médicaleQuels escrocs ont profité opportunément de tromper des commandes à petite échelle et même des centres médicaux pour dépenser leurs fonds d’urgence en faux masques faciaux sans valeur. C’est un problème que l’immuabilité peer-to-peer de la blockchain pourrait résoudre, a mentionné Hewett.

Hewett a également déclaré qu ‘”à plus grande échelle, la pandémie pourrait amener les entreprises de toutes tailles à reconsidérer leurs réseaux de dépendance technologique et à” poursuivre “les améliorations qu’elles ont commencé à développer au cours des crises passées, mais qui ont disparu lorsque les événements déclenchants se sont arrêtés. . COVID-19 semble être un appel à l’action plus résilient. »

«Cette fois, nous voyons une grande dynamique derrière, en nous assurant qu’ils captent la dynamique et que nous intégrons les éléments quotidiens dans nos solutions, mais cela peut également aider en cas de perturbation. Travaillons et façonnons le résultat de manière à promouvoir l’interopérabilité, l’intégrité et l’inclusion dans cet état futur, après COVID-19 » Nadia Hewett, directrice de la blockchain et des monnaies numériques au Forum économique mondial

Partenariat public-privé

Le WEF a collaboré avec des entreprises privées et des entités gouvernementales pour garantir que les recommandations fourniront les recommandations les plus utiles possibles.

“Vous pouvez l’utiliser pour naviguer de bout en bout dans l’orientation du déploiement, vous pouvez même choisir le sujet d’intérêt spécifique pour vous ou votre équipe”, a déclaré Hewett. Cependant, il a également noté que le retard que certains régulateurs mondiaux ont eu pour comprendre cette nouvelle classe de technologie.

“Ces technologies évoluent étonnamment vite. Les modes traditionnels de régulation et d’attente ne fonctionneront pas. “

Nadia Hewett, directrice de la blockchain et des monnaies numériques au Forum économique mondial

Néanmoins, le guide tente d’injecter «l’agilité» dans cette danse réglementaire en rassemblant l’expérience de 80 entreprises, 40 cas d’utilisation et 20 gouvernements qui ont déjà été confrontés à des questions sur la blockchain pour les chaînes d’approvisionnement.

Hewett a déclaré que cette collaboration entre les secteurs public et privé était cruciale. La boîte à outils «couvre des sujets qui ne sont pas toujours aussi évidents pour les technologues ou les chefs d’entreprise» et offre des conseils éclairés sur les erreurs des autres.

La compréhension tardive d’une partie d’une initiative, qui est son prochain déploiement de blockchain, a des implications fiscales qui ont conduit à les directives comprenaient une section entière sur les considérations fiscales.

“La compréhension tardive d’une initiative menant à son prochain déploiement de blockchain a certaines implications qui ont conduit à la directive d’inclure toute une section de considérations fiscales”, a expliqué Hewett.

“La boîte à outils, au minimum, oblige les organisations à poser ces questions et à s’assurer qu’elles sont prises en compte.”

Nadia Hewett, directrice de la blockchain et des monnaies numériques au Forum économique mondial

Les expériences collectives de déploiements de blockchain, désormais collectées dans un document public, aideront les petites et moyennes entreprises (PME) à réduire les histoires marketing du passé pour réaliser la mise en œuvre de la blockchain, ce qui était une proposition auparavant coûteuse at-il mentionné.

«Nous pouvons tout mettre entre les mains de ces parties du monde, ces parties de la chaîne d’approvisionnement où elles n’ont pas le pouvoir de l’information pour elles-mêmes. Nous espérons voir ce pouvoir revenir aux mains des petites et moyennes entreprises », a-t-il déclaré.

