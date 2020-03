Le franchisage offre aux propriétaires un modèle éprouvé et des opportunités pour faire évoluer le système

La valeur de posséder une franchise est le système d’exploitation.

Mars

26, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

L’une des principales différences entre l’adhésion à un système de franchise et la création de votre propre entreprise est le degré d’indépendance et de contrôle dont jouit le propriétaire. Il y a des avantages et des inconvénients à la fois, et la plupart des gens semblent avoir une opinion sur le meilleur système. Les deux approches ont du mérite – ce qui dépend le mieux des préférences de l’individu et de ce qu’il souhaite mettre et retirer de l’entreprise.

Connexes: 7 choses que vous devez savoir avant de devenir propriétaire d’une franchise

Les bases de la propriété par rapport à la franchise

Les propriétaires indépendants créent tous les aspects de leur entreprise. Par essais et erreurs, le propriétaire d’entreprise indépendant construit un système d’exploitation qui permet à l’entreprise d’attirer et de fidéliser ses clients. Cela comprend tout, de la création de l’entreprise à sa commercialisation, ainsi que l’identification ou la création de systèmes d’inventaire, le site Web, les médias sociaux et tous les autres aspects de l’entreprise.

Les propriétaires de franchise, en revanche, n’ont pas à inventer le système d’exploitation. Dans un système de franchise éprouvé, tous les aspects du système d’exploitation ont déjà été testés et éprouvés par le franchiseur. Un système d’exploitation d’entreprise a été mis en place par le franchiseur pour accélérer la capacité des franchisés à créer des entreprises prospères. En fait, le système fait partie de ce que le propriétaire achète lorsqu’il rejoint la franchise, et le franchiseur a le droit de leur demander de suivre leur système.

En tant que coach de franchise, je demande aux gens ce qu’ils croient acheter dans une franchise. Beaucoup de gens diront qu’ils achètent la marque ou le système mais croient qu’ils sont propriétaires du produit. Ce n’est pas le cas. Ils ne sont pas propriétaires du produit, ni des marques de commerce ou du logo de la société. Une franchise est une licence et le franchisé achète le droit d’utiliser le système d’exploitation commercial du franchiseur sur le territoire exclusif défini dans le contrat.

Connexes: Pourquoi cet entrepreneur a quitté Tesla pour ouvrir une franchise de réparation technique

Les avantages du système

Certaines personnes m’ont dit qu’elles voulaient s’impliquer dans une grande franchise éprouvée mais elles ne veulent pas qu’on leur dise quoi faire. Les nouveaux franchisés doivent se rendre compte que la valeur qu’ils retirent de la possession d’une franchise est le système d’exploitation – et ils devraient vouloir suivre le système.

La mise en place de ce système est extrêmement bénéfique dans les premières années de la possession d’une franchise, car pour gérer une entreprise prospère, le propriétaire n’a pas besoin de déterminer quels produits il vendra, quel équipement il utilisera ou quel type de média. messagerie et image de marque dont ils ont besoin pour atteindre leur public cible. Tout cela est mis en place par le franchiseur et c’est très utile pour les propriétaires de franchises.

Une partie importante de la franchise est d’avoir un système pour guider ses propriétaires, mais les franchisés ont un certain contrôle sur la façon de gérer leur entreprise et ils peuvent souvent modifier le système pour améliorer ses opérations. Le franchiseur fournit des conseils, mais les opérations quotidiennes sont la responsabilité du franchisé.

En vertu de la décision de l’employeur conjoint, les franchisés individuels peuvent embaucher et licencier leurs employés et déterminer leurs horaires de travail et leur rémunération. Cela donne aux franchisés un plus grand contrôle sur qui travaille dans leur établissement et a un impact direct sur le succès de l’entreprise.

Souvent, les prix varient dans différentes parties du pays car les marchés sont différents et la décision de facturer le client est déterminée par le propriétaire de la franchise. Un exemple de cela est le menu du petit-déjeuner McDonald. Il y a plusieurs années, McDonald’s a répondu à la demande des clients de proposer des articles tels que des œufs McMuffins et des biscuits aux saucisses au-delà des heures du petit-déjeuner en proposant un menu de petit-déjeuner toute la journée. L’entreprise a découvert que la popularité de certains articles variait selon l’emplacement, il pourrait donc ne pas être logique d’avoir chaque article de petit-déjeuner sur chaque menu à travers le pays. En 2019, la chaîne a annoncé qu’elle laisserait ses franchisés déterminer quels aliments pour le petit-déjeuner servir toute la journée.

Connexes: Comment les franchisés et les franchiseurs peuvent maîtriser leur relation

Les systèmes de franchise réagissent et évoluent

À mesure que les franchisés deviennent à l’aise de faire partie du système, ils peuvent devenir plus enclins à suggérer ou à essayer quelque chose de nouveau. Si une nouvelle idée d’un franchisé réussit, le franchiseur peut la reconnaître et même l’intégrer dans le reste du système.

La promotion «Five Dollar Footlong» de Subway, qui comprenait un prix réduit pour le sandwich de 12 pouces et comportait un jingle publicitaire accrocheur, a débuté pendant la récession en mars 2009 et a été un succès immédiat car de nombreux clients traversaient une période financière difficile. Les ventes ont augmenté de 25% au cours des deux premières semaines de la promotion et ont généré 3,8 milliards de dollars de ventes à l’échelle nationale en août de la même année.

Malgré une équipe pleine de professionnels talentueux de la publicité et du marketing, l’idée de la campagne n’est pas venue du siège social de Subway. Cela a commencé avec un franchisé à Miami cinq ans auparavant comme un moyen pour son restaurant d’augmenter les ventes affaissées le week-end. Il est devenu un succès instantané et a attiré l’attention du franchiseur, qui a ensuite mis en œuvre le spécial dans tous les sites.

Un franchiseur de qualité est toujours à la recherche de moyens d’améliorer le système, et la contribution, les commentaires et les suggestions des expériences des franchisés sont un moyen important de le faire. C’est un processus constant pour le franchiseur de rassembler toutes les expériences des franchisés, de les intégrer dans les documents d’exploitation et de les partager avec les autres franchisés au profit de l’ensemble du système.

.