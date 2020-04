Le frein moteur: nous expliquons son fonctionnement en combustion et hybrides

Des routes de montagne si spectaculaires qu’elles sont sans freins. Annoncé pour effectuer les descentes les plus rapides, accélérant et freinant pour lier certaines courbes à d’autres, profiter de ces sensations sportives peut être un sérieux problème. Nous expliquons comment descendre ces routes en utilisant le frein moteur.

C’est l’une de ces routes que vous devez parcourir une fois dans votre vie, dit-on souvent. L’Europe et le monde sont criblés de routes aussi spectaculaires que celle du col de Grimsel, en Suisse, qui avec ses 33 kilomètres relie les cantons de Berne et du Valais.

Certains les décrivent comme idéaux pour profiter d’une conduite très sportive, accélération et freinage continus pour faire face au virage suivant, avec presque aucune chance que les freins se rétablissent assez. Ce sont des itinéraires si exigeants que plus d’une personne peut avoir peur si elle maintient la pédale de frein enfoncée lors de la descente d’une route avec une baisse de 10%, comme ceci, car le liquide de frein bout et vous laisse sans freins.

Le frein moteur fonctionne également dans la transmission automatique, en sélectionnant le mode manuel

Enfoncer trop la pédale de frein peut être très bouleversant, donc le frein moteur est l’option la plus recommandée et avec des avantages importants. Par exemple, il ne consomme pas de carburant supplémentaire, réduit l’usure des disques et plaquettes de frein, et même économise sur les modèles équipés de régénération d’énergie, une fonction qui fonctionne non seulement au freinage.

Dans une boîte de vitesses manuelle, pour “activer” le frein moteur, il suffit soulevez votre pied de la pédale d’accélérateur pour passer en mode de décélération ce qui, dans certains modèles, est plus prononcé. Dans d’autres, le moteur est simplement coupé directement en entrant dans la fonction “voile”. Mais, cette opération est plus appropriée lorsque vous conduisez sur un sol plat.

Quels sont les avantages des voitures hybrides? Lire les actualités

En descendant les routes de montagne, il est nécessaire de réduire un rapport dans la boîte de vitesses pour que le frein moteur fonctionne en tenant le moteur et en nous aidant avec la pédale de frein si nécessaire. Soyez prudent, car vous devez éviter d’entrer dans la courbe “sans engrenage”, erreur de beaucoup de ceux qui marchent sur plus de frein et celle de l’embrayage vers le bas. Fonction de frein moteur fonctionne également en automatique, en passant en mode manuel et en sélectionnant la vitesse.

La rétention du moteur est différente dans les modèles à combustion que dans les hybrides. Dans ces derniers, il peut également être atteint. Quand ils freinent, ils activent la régénération de l’énergie cinétique, entrant en mode «voile» en levant l’accélérateur. Le freinage moteur n’est activé que dans des situations extrêmes par exemple, une conduite plus agressive et sportive dans la descente de la route, que éteindre le système de récupération d’énergie.

Comment conduire efficacement en fonction du type de mécanicien? Lire la news