Le G20 épouse “tout ce que je prends” de Draghi, doté de 5 billions de dollars

Le G20 embrasse la philosophie de “tout ce qu’il faut” de Mario Draghi, Pour vaincre le coronavirus. Dans la déclaration finale, dressée à l’issue de la réunion d’hier, les dirigeants mondiaux empruntent les célèbres paroles prononcées par l’ancien Président de la BCE, non doublé en juillet 2012 lors d’un discours à la Conférence mondiale sur l’investissement à Londres, affirmant qu ‘”il fera tout ce qui est nécessaire” pour surmonter la pandémie “et pour” minimiser les dommages économiques et sociaux, stimuler la croissance et maintenir la stabilité du marché ».

«Le virus n’a pas de frontières. La combattre nécessite une réponse mondiale transparente, robuste et coordonnée dans un esprit de solidarité. Nous sommes déterminés à un front uni contre cette menace commune “, il est évident.

La même note finale explique également que le G20 injectera 5 billions de dollars dans l’économie mondiale pour surmonter l’impact “social, économique et financier” du coronavirus et pour “minimiser les dommages économiques et sociaux, stimuler la croissance et maintenir la stabilité du marché”.

Au cours de la réunion, le Le président chinois Xi Jinping aurait demandé aux partenaires du G20 de supprimer les tarifs comme mesure pour encourager une reprise mondiale après le choc économique de la pandémie de coronavirus. »Xi a insisté auprès des pays du G20 pour réduire les tarifs, supprimer les barrières et faciliter la libre circulation des échanges », Rapporte l’agence chinoise Xinhua.

Pas plus tard qu’hier, dans un éditorial publié dans le Financial Times, Draghi a souligné la nécessité d’un revirement pour faire face à la crise d’aujourd’hui qui «n’est pas cyclique», à partir du «rôle correct de l’État», appelé à utiliser «le son budget pour protéger les citoyens et l’économie contre les chocs dont le secteur privé n’est pas responsable et qu’il ne peut absorber. “

En revanche, rien n’est fait au Conseil européen. La réunion de visioconférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UE consacrée à la crise des coronavirus s’est terminée sans accord entre les Vingt-sept sur la question de la réponse européenne à apporter à moyen terme à l’endettement inévitable de tous les États membres, et en particulier les plus touchés par la pandémie.

Toutefois, les dirigeants ont donné mandat aux ministres des finances de l’Eurogroupe pour poursuivre la discussion, en particulier sur la possibilité d’utiliser un instrument de dette commun (Eurobonds), comme neuf États membres l’avaient demandé, dont l’Italie.