Le gouvernement annonce une aide pour faciliter le télétravail

María Jesús Montero, porte-parole du gouvernement et ministre des finances, a annoncé que l’exécutif avait préparé un ensemble de mesures de relance économique dans les domaines d’activité les plus touchés par le coronavirus, des mesures pour faciliter le télétravail et pour «soulager »La charge économique des entreprises pour éviter les licenciements, ainsi que« certaines aides »aux familles dans le besoin et pour éviter que les travailleurs en quarantaine ne soient à court de prestations.

En outre, il a avancé que la possibilité de moratoires sur les cotisations de sécurité sociale pour les entreprises concernées sera étudiée avec les agents sociaux et n’exclut pas de retarder l’approbation des augmentations d’impôts prévues en fonction de l’évolution de la situation, ce qui déterminera également la demande éventuelle à Bruxelles d’une révision du pacte de stabilité et de croissance.

Cela a été fait par Montero dans une interview au Ser, recueillie par Europa Press, avant la réunion du Conseil des ministres et un jour après que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé un plan d’urgence pour faire face à l’épidémie. de Covid-19, qui à l’heure actuelle a causé la mort de plus de 30 personnes en Espagne et de plus de 1 200 personnes infectées.

Montero a demandé des “excuses” pour l’incidence qui pourrait être causée par les citoyens des mesures en cours et celles qui peuvent voir la lumière bientôt, bien qu’il ait affirmé qu’elles sont “absolument nécessaires pour contenir la maladie”.

Ainsi, il a annoncé la mise en place d’un ensemble de mesures qui «permettront de stimuler les domaines d’activité les plus touchés» pour permettre la conservation des emplois et faciliter le respect des obligations fiscales. des entreprises, afin que le manque éventuel d’activité ou le retard dans l’arrivée des matières premières nécessaires à la production provoquent une baisse de l’emploi.

De même, des mesures visant à «faciliter» le télétravail seront mises en évidence en fonction du type d’activité et du type de journée de travail, afin que les travailleurs puissent s’acquitter de leurs obligations familiales, notamment dans les zones à plus forte «intensité de la maladie» ”Avant la fermeture des écoles et des centres éducatifs de la Communauté de Madrid et de Vitoria.

Montero a également indiqué que nous devons pouvoir «adapter la réglementation du travail» à la situation afin qu’il puisse y avoir une «parenthèse d’activité par certains travailleurs et que cela ne suppose en aucun cas la perte de prestations ou l’épuisement des prestations qui peuvent avoir. “

