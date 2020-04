Le gouvernement brésilien embauchera une société de blockchain pour créer un réseau partagé

Au Brésil, la Présidence de la République a ouvert un appel d’offres pour embaucher une société spécialisée dans la Blockchain, dans le but d’apporter au gouvernement une solution dans la création et la gouvernance d’un réseau partagé. Les informations figurent dans un avis publié le vendredi 24 avril au Journal officiel de l’Union (DOU).

Selon la publication, le système créé par l’entreprise sous contrat il doit permettre le développement d’écosystèmes assurant contrôle, transparence, fiabilité et auditabilité des processus. Selon le document, le système de blockchain doit également permettre l’inclusion d’autres organes de l’administration publique “conformément aux conditions, montants et exigences de la notification”.

L’enchère électronique n ° 4/2020, étant une méthode d’appel d’offres pour la passation de marchés de biens et de services, permet déjà la présentation des propositions sur le portail d’achat du gouvernement fédéral. Dont le contenu, avec les propositions envoyées par la société intéressée, sera connu le 8 mai. Selon le document, l’entreprise sera embauchée dans le cadre du système d’enregistrement des prix (SRP).

Brésil et blockchain

Le gouvernement brésilien a pris diverses mesures dans le but d’étudier et d’inclure également la technologie qui prend en charge le bitcoin dans divers secteurs gouvernementaux.

Début mars, le ministère des Sciences, de la Technologie, des Innovations et des Communications (MCTIC) a inclus, dans le programme du Réseau national pour l’enseignement et la recherche (RNP), des sujets liés à la Blockchain, au Big Data et à l’intelligence artificielle.

Toujours en mars, le gouvernement a engagé les services d’une société de cours de la Blockchain Academy, dans laquelle il a investi 49 000 BRL – l’équivalent de 8760 USD – pour dispenser une formation au Dataprev. Une entreprise publique, dédiée à l’information sur la technologie et la sécurité sociale, située à Santa Catarina, au Brésil. Cette entreprise se préparait à travailler avec cette technologie depuis novembre de l’année dernière., lorsque la Blockchain Academy a été embauchée pour former les serveurs.

En revanche, début avril, la La Banque centrale du Brésil a également annoncé la création d’une plateforme de blockchain, Pier, avec un investissement de 1 300 000 BRL —Équivalent à environ 248 008 USD. Cette plateforme sera partagée avec la Commission brésilienne des valeurs mobilières (CVM) et la Surintendance des assurances privées (Susep), dans le but de faciliter l’échange d’informations entre les trois institutions et de rationaliser les processus d’autorisation du système financier.

Enfin, l’armée brésilienne prévoyait également d’utiliser la technologie Blockchain, avec un système de suivi des produits contrôlés par la société, tels que les armes, les explosifs et les composés chimiques. L’idée a toutefois été interdite par décision du président brésilien Jair Bolsonaro.

Version traduite de l’article de Wagner Riggs, publiée sur Portaldobitcoin.