Le gouvernement d’Aragon en Espagne est récompensé pour la promotion de la transparence avec une blockchain

Une solution basée sur Hyperledger Fabric pour la gestion des appels d’offres dans le gouvernement d’Aragon, en Espagne, a été récompensée comme le meilleur projet avec des technologies innovantes lors du Congrès national de l’innovation et des services publics. L’administration utilise la technologie comptable distribuée (DLT) ou blockchain depuis le début de 2019 dans le but de promouvoir la transparence et la sécurité.

Le projet intitulé Enregistrement distribué des appels d’offres, développé par le groupe Oesía et Open Canarias, a commencé à opérer pour la passation de marchés jusqu’à 80 000 euros et, dans le cas des services, pour un montant pouvant aller jusqu’à 35 000 euros.

En recevant le prix, Marta Aparicio, de la Direction générale du patrimoine et de l’organisation du gouvernement d’Aragon, a indiqué que l’institution tente de transformer les modèles de gestion traditionnels avec la blockchain.

“(Il y a) un changement dans la culture de l’administration régionale pour la rendre de plus en plus transparente, plus fiable et plus accessible”, a déclaré Aparicio lors de l’événement auquel a également assisté le roi d’Espagne, Felipe VI. Jusqu’à présent, la plateforme a permis de valider 25 appels d’offres. Bien que jusqu’à présent, le registre distribué soit utilisé pour les appels d’offres, les autorités ont indiqué qu’elles cherchaient à développer de nouvelles applications pour d’autres procédures contractuelles.

L’approche du gouvernement d’Aragon avec les blockchains a commencé en septembre 2018 lorsqu’il est devenu la première communauté autonome d’Espagne à être membre du consortium Alastria, un conglomérat à but non lucratif qui rassemble des dizaines d’entreprises pour favoriser l’économie numérique à travers de l’utilisation des réseaux décentralisés.

À cette époque, le ministre des Finances et de l’Administration publique d’Aragon, Fernando Gimeno, a souligné que bien que ces types de réseaux soient associés à des crypto-monnaies, “mais c’est quelque chose qui va au-delà” et pourrait devenir la “technologie du futur”.

Compte tenu du développement de plusieurs projets avec des chaînes de blocs en Espagne, une autre organisation à but non lucratif, Blockchain Murcia, a annoncé que cette 2020 sera la première édition des soi-disant National Blockchain Awards, qui récompenseront le meilleur projet, la meilleure entreprise et la personne la plus inclusive de cet écosystème, entre autres.

N’oubliez pas que la comptabilité distribuée est une technologie Bitcoin originale en tant que système numérique. C’est grâce à la blockchain du première crypto-monnaie que le monde a vu comment un tel réseau peut être utilisé de diverses manières.

Le DLT permet à deux personnes ou plus d’effectuer tout type de transaction sans l’intervention de tiers ou d’intermédiaires de confiance. Les informations se trouvent de manière décentralisée sur divers nœuds ou ordinateurs et ne peuvent pas être modifiées, c’est-à-dire qu’elles sont immuables.

Contrairement aux réseaux publics tels que Bitcoin ou Ethereum, Hyperledger Fabric est un réseau autorisé auquel les participants doivent adhérer via un service d’adhésion.