Le gouvernement de l’Autriche allouera 4 000 millions pour soutenir l’économie contre le coronavirus

Le gouvernement autrichien a annoncé cette semaine qu’il allouerait 4 milliards d’euros pour soutenir l’économie du pays d’Europe centrale face à l’impact de l’épidémie de coronavirus, et a annoncé qu’il renoncerait à un déficit budgétaire nul cette année.

Le chancelier, le conservateur Sebastian Kurz, a déclaré lors d’une conférence de presse que ce paquet vise à maintenir la liquidité des entreprises, à garantir des emplois et à soutenir les entreprises et les secteurs les plus touchés.

Le plan peut être mis en œuvre grâce à des garanties de crédit, des extensions dans le paiement des taxes ou une compensation pour des heures de travail réduites. En outre, une aide directe sera accordée aux secteurs particulièrement touchés par la réduction de l’activité économique et sociale, tels que le secteur du tourisme et de la gastronomie.

Gernot Blümel, le ministre des Finances, a reconnu qu’il n’y aura pas de déficit zéro cette année et a souligné que, bien qu’un équilibre budgétaire soit important, il l’est davantage “la santé des Autrichiens et l’emploi”.

En 2018, l’Autriche a affiché un excédent de 0,2% du produit intérieur brut (PIB), le premier résultat noir en 44 ans.

En 2019, les autorités s’attendent à ce qu’il soit de 0,9 et jusqu’à il y a deux semaines, le gouvernement a maintenu l’objectif de déficit zéro pour 2020, malgré l’impact de l’épidémie de coronavirus.

L’Autriche a déjà ordonné la fermeture des collèges et universités, de tous les magasins sauf ceux qui fournissent des articles essentiels, et a restreint la vie sociale et culturelle et l’arrivée des voyageurs, dans le but d’empêcher la propagation du virus.

Connexes

.