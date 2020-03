Le gouvernement doit agir d’urgence sur l’allégement de COVID-19, selon Business Central

Business Central se félicite de l’annonce du gouvernement, mais déclare qu’il doit agir d’urgence. Photo cdc.gov

Le gouvernement doit agir de toute urgence sur ses subventions salariales ciblées et d’autres initiatives sur lesquelles il travaille pour les entreprises touchées par Covid-19, a déclaré le directeur général de Business Central, John Milford.

“Nous nous félicitons de l’annonce d’hier, mais le gouvernement doit agir d’urgence.

«Les entreprises, en particulier les petites entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de l’hôtellerie, du tourisme et de la vente au détail et celles qui exportent des produits primaires, ressentent le pincement en ce moment, et le gouvernement doit faire ce qu’il peut pour s’assurer qu’elles peuvent rester en affaires et garder le personnel en place. .

«La Nouvelle-Zélande a l’un des taux d’imposition les plus élevés de la zone OCDE et le gouvernement devrait utiliser ses dépenses pour aider les entreprises concernées et leurs employés.

«Une aide fiscale ciblée, comme des paiements différés sur la taxe provisoire et la TPS, et le fait que le gouvernement paie ses factures plus tôt, serait un bon début, mais ce n’est pas seulement une question de montant des dépenses, mais aussi de calendrier.

«Les entreprises souffrent maintenant et cela va probablement empirer avant de s’améliorer. Nous sommes ravis de voir que les banques envisagent de réduire les remboursements de prêts et de conclure des accords de financement des entreprises uniquement pour les intérêts, mais comme les plans du gouvernement, cela doit se produire avant que les choses n’empirent. »

BusinessNZ a accueilli favorablement la nouvelle selon laquelle le gouvernement instaurerait une subvention salariale ciblée pour les entreprises touchées par le coronavirus.

Le chef de la direction, Kirk Hope, a déclaré que l’ensemble du réseau BusinessNZ avait été impliqué, avec les organisations commerciales EMA, Business Central, la Chambre de commerce des employeurs de Canterbury et l’Association des employeurs d’Otago-Southland, activement engagées dans la proposition de programme de soutien.

«Nous sommes heureux que le gouvernement ait reconnu la gravité de la situation pour les entreprises et ait offert un soutien pertinent, similaire à celui offert aux entreprises touchées par les tremblements de terre de Christchurch et de Kaikoura.

“Il est également encourageant de savoir que le gouvernement envisage un paquet à plus long terme si la situation l’exige”, a déclaré M. Hope.

Il se félicite de la suggestion d’une aide fiscale ciblée, éventuellement avec des paiements différés, pour les entreprises affectées par l’effet économique du virus, la décision du gouvernement de demander à tous les organismes publics de payer leurs factures aux petites entreprises dès que possible.

Cabinet a approuvé hier le développement d’un paquet de continuité des affaires pour aider à soutenir l’économie à travers la perturbation causée par Covid-19.

«La Nouvelle-Zélande est bien placée pour répondre à Covid-19. Nous avons enregistré des excédents et notre endettement net à 19,5% du PIB est bien en deçà de ce dont nous avons hérité, et bien en deçà des autres pays », a déclaré le ministre des Finances, Grant Robertson.

«Nous avons également pris de l’avance grâce au programme de mise à niveau de la Nouvelle-Zélande de 12 milliards de dollars d’investissement routier, ferroviaire, sanitaire et dans les infrastructures scolaires à travers le pays.

«Les ministres du gouvernement ont été en contact régulier avec les entreprises et les groupes de l’industrie alors que nous travaillons ensemble pour répondre aux impacts de Covid-19. Nous avons déjà pris des mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs, et nous sommes maintenant en mesure d’annoncer les prochaines étapes en réponse à cette situation en évolution rapide. »

Le forfait de continuité des affaires comprend:

· Un programme de subventions salariales ciblé pour les travailleurs des secteurs les plus touchés.

· Options de formation et de redéploiement pour les employés concernés; et

· Travailler avec les banques sur le potentiel de soutien futur du fonds de roulement pour les entreprises confrontées à des contraintes de crédit temporaires;

Dans le cadre du package:

· Le Trésor et l’IRD ont été chargés d’élaborer des options de politique fiscale conformes à l’objectif de réduction de l’impact pour les entreprises concernées, afin d’aider les entreprises à maintenir la continuité opérationnelle.

· Le Trésor et MSD ont été chargés d’élaborer des options politiques pour aider les ménages à maintenir leurs revenus et leur attachement au marché du travail.

Le détail de ce package est en cours d’élaboration. Il sera de nouveau discuté mercredi au comité du Cabinet Covid-19, et le gouvernement espère être en mesure de faire de nouvelles annonces détaillées la semaine prochaine.

À toutes les étapes, dit Robertson, le gouvernement collaborera avec des groupes d’entreprises et des représentants de l’industrie pour s’assurer que le programme de continuité des activités répond à leurs besoins ciblés.

Il prononcera un discours jeudi lors d’une réunion de la Chambre de commerce de Wellington, développant l’approche du gouvernement.

pourtant Le porte-parole des finances nationales, Paul Goldsmith estime que le gouvernement doit exiger plus d’urgence un programme de secours pour les entreprises touchées par le coronavirus,

«L’annonce (hier) que le gouvernement réfléchit à un plan de continuité des activités et s’attend à prendre des décisions la semaine prochaine est étonnamment plate.

«Le gouvernement dit qu’il essaie d’avancer, mais qu’il s’embourbe dans les détails.

«Les entreprises touchées sont en difficulté et ont besoin d’un soutien tangible maintenant. Ils doivent maintenant attendre une autre semaine avant de voir une sorte de trousse de secours.

«Les entreprises ont besoin de certitude et d’allègement à court terme, suivies de changements plus larges à l’échelle de l’économie, comme un allégement fiscal, afin que l’économie puisse rapidement rebondir après la récession.»