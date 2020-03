Le gouvernement finalise un moratoire sur les quotas pour les indépendants et les PME

Le gouvernement étudie le report du paiement des cotisations à la sécurité sociale pour le groupe des indépendants et une partie des PME, qui pourrait être de six mois et être approuvé par le Conseil des ministres mardi, ainsi qu’une prestation extraordinaire pour les groupes vulnérables, tels que les travailleurs domestiques, dans le cadre du plan de crash pour atténuer les impacts de Covid-19.

Le moratoire sur la contribution sera étudié mardi au Conseil des ministres et pourrait être approuvé même de toute urgence et des sources gouvernementales soulignent que diverses mesures sont à l’étude pour atténuer l’impact de Covid-19.

Le report des quotas, notamment exigé par les associations de travailleurs indépendants (ATA, UPTA et Uatae) ainsi que par les organisations professionnelles, a obtenu l’approbation du Ministère des affaires économiques et de la transformation numérique.

Ainsi, c’est le Ministère de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, dirigé par José Luis Escrivá, qui sera chargé d’articuler la mesure possible et d’établir les conditions, les exigences et les paramètres du moratoire.

En parallèle, l’exécutif travaille sur une subvention pour les travailleurs domestiques qui ont perdu leur emploi ou qui ont été temporairement au chômage en raison du coronavirus, qui consisterait en une aide extraordinaire qui durerait un mois et équivaudrait à 70% de la base de cotisation. , ce que les associations collectives considèrent comme «insuffisant».

Cette prestation pourrait également cibler les chômeurs qui ont épuisé le chômage et les personnes qui prennent soin de personnes à charge, comme l’a annoncé la semaine dernière la troisième vice-présidente, Nadia Calviño.

Cet avantage extraordinaire pourrait également voir le jour au Conseil des ministres mardi, dans lequel un plan pour le marché locatif sera approuvé qui prévoit une ligne de microcrédits garantis par l’État, des aides directes et la suspension des expulsions pendant six mois. une fois l’état d’alerte terminé dans certains cas, avec une mobilisation attendue des ressources d’environ 700 millions d’euros.

La mesure qui semble finalement avoir disparu de l’agenda du Conseil des ministres de demain est le revenu vital minimum. Il s’agit d’une initiative déjà convenue dans l’accord gouvernemental entre le PSOE et Unidas Podemos, qui était considéré comme une prestation de sécurité sociale, conçue, selon l’accord lui-même, comme une “augmentation décidée” de la prestation pour enfants pour Les familles vulnérables «dans un premier temps», puis en font un «mécanisme général de garantie de revenu pour les familles sans revenu ou à faible revenu».

