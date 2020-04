Le gouvernement fixe les règles de l’application de recherche des contacts qui sera volontaire et respectera la vie privée

30 avril 2020, par Mariangela Tessa

L’application de recherche des contacts qui sera adoptée par le gouvernement italien ne collectera aucun données de géolocalisation des utilisateurs, garantira un respect maximal de la vie privée, ce ne sera pas obligatoire, n’accédera pas au carnet d’adresses des contacts de l’utilisateur et peut être téléchargé gratuitement sur les smartphones iOS et Android. Il n’y a également aucune limitation pour ceux qui ne l’utiliseront pas et toutes les informations seront supprimées d’ici le 31 décembre 2020.

L’application, avec les pads, est essentielle pour éviter la reprise des infections dans la soi-disant phase 2 mais il doit être installé par au moins 60% des Italiens.

Ce sont les lignes directrices annoncées hier par la ministre de l’Innovation Paola Pisano lors de l’audition de la Commission sénatoriale des travaux publics, et qui ont été confirmées dans le décret-loi approuvé hier soir par le gouvernement

Selon ce qui peut être lu sur le site Web du Palazzo Chigi:

les utilisateurs reçoivent, avant d’activer l’application, une information claire et transparente afin de prendre pleinement connaissance, notamment, des finalités et des traitements, des techniques de pseudonymisation utilisées et des délais de conservation des données;

par défaut, les données personnelles collectées par l’application ne sont que ceux nécessaires pour avertir les utilisateurs de l’application de faire partie des contacts étroits des autres utilisateurs jugés positifs pour COVID-19, ainsi que pour faciliter l’adoption éventuelle de mesures de santé en faveur des mêmes sujets;

le traitement effectué est basé sur les données de proximité des appareils, rendues anonymes ou, lorsque cela n’est pas possible, pseudonymisées. La géolocalisation est exclue dans tous les cas d’utilisateurs individuels;

sont garantis de façon permanente la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et services de traitement ainsi que des mesures adéquates pour éviter le risque de ré-identification des parties intéressées auxquelles se réfèrent les données pseudonymisées soumises au traitement;

coordonnées sont conservés, même dans les appareils mobiles des utilisateurs, pendant la durée strictement nécessaire au traitement, dont la durée est fixée par le ministère de la Santé. Les données sont automatiquement supprimées à l’expiration du terme;

Enfin, il est prévu que:

la les données collectées ne peuvent pas être traitées à des fins autres que celles spécifiéeset, sans préjudice de la possibilité d’utilisation sous forme agrégée ou en tout cas anonyme, à des fins de santé publique, de prophylaxie, de recherche statistique ou scientifique uniquement;

non utilisation de l’application n’implique aucune limitationet ou conséquence en relation avec l’exercice des droits fondamentaux des sujets concernés;

la plateforme est réalisée exclusivement avec infrastructures situées sur le territoire national et gérés par des administrations publiques ou des organismes ou des entreprises avec une participation totale du public et les programmes informatiques développés pour la création de la plate-forme appartiennent au public;

l’utilisation de l’application et de la plateforme, ainsi que le traitement des données personnelles est interrompu à la date de cessation de l’état d’urgence ordonnée par résolution du Conseil des ministres du 31 janvier 2020, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2020, et à la même date, toutes les données personnelles traitées sont supprimées ou rendues anonymes de façon permanente.

