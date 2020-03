Le gouvernement interdit la portabilité des mobiles et des fixes

Pendant l’état d’alarme, décrété à l’occasion de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, le gouvernement a décidé de suspendre “la portabilité de la numérotation fixe et mobile”, afin d’éviter les déplacements physiques dans les magasins et les visites de techniciens pour adresses et entreprises.

Tel que publié au Journal officiel de l’État, il s’agit d’une des nouvelles mesures incluses par l’exécutif de Pedro Sánchez dans le décret-loi royal sur les mesures d’urgence extraordinaires pour faire face à l’impact économique et social du coronavirus.

“Tant que l’état d’alarme est en vigueur, toutes les opérations de portabilité des numéros fixes et mobiles qui ne sont pas en cours seront suspendues, sauf dans des cas exceptionnels de force majeure.”

En outre, cela empêche les fournisseurs de services de communication électronique de mener des campagnes commerciales extraordinaires pour sous-traiter des services de communication électronique qui nécessitent la portabilité des numéros, étant entendu que «cela peut augmenter la nécessité pour les utilisateurs de se déplacer physiquement vers les centres de service client. ou effectuer des interventions physiques au domicile des clients pour maintenir la continuité des services ».

Le gouvernement interrompt également les “délais de retour des produits achetés par toute modalité, en personne ou en ligne”, de sorte que le calcul des délais “reprendra au moment où la déclaration de l’état d’alarme perd sa validité” ou son extension.

Parallèlement à ces mesures, il est interdit de couper la fourniture de services de télécommunications aux ménages vulnérables, ainsi que les services d’électricité et de gaz, en plus de l’eau.

En revanche, l’Institut national de la statistique (INE) a indiqué que les prix des télécommunications avaient augmenté de 2,2% au quatrième trimestre 2019 par rapport à la même période en 2018, cinq dixièmes de plus qu’au trimestre précédent et le plus élevé depuis le quatrième trimestre 2008.

Sur les quinze activités du secteur des services pour lesquelles l’INE calcule les indices de prix, onze d’entre elles ont baissé leur taux annuel entre octobre et décembre 2019, trois l’ont abaissé et une (services techniques d’architecture et d’ingénierie) l’a maintenu stable.

C’est ce que révèle l’indice des prix du secteur des services, dont l’objectif est de fournir des indices trimestriels de l’évolution du prix des services fournis aux entreprises par chacun des secteurs du point de vue du producteur.

