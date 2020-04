Le gouvernement réfléchit à la phase deux: il commence par les entreprises

Bien qu’il reste quelques jours date limite 13 avril prévu par le dernier décret du Premier ministre sur les mesures de verrouillage, le gouvernement commence à réfléchir à ce que l’on a appelé la “phase deux” de l’urgence du coronavirus.

Si pour l’instant aucune date n’a été émise, la ligne réitérée lors du sommet entre le Premier ministre Conte et les techniciens en vue de l’expiration du Dpcm, semble être celle de “gradualité et prudence” dans les réouvertures.

Tout dépendra, comme l’a souligné à plusieurs reprises l’exécutif, de la courbe de contagion: si celle-ci continue de baisser, une première ouverture pourrait commencer dès la mi-avril.

“Phase deux” en deux étapes

Selon les premières rumeurs, l’orientation est de mettre en œuvre la soi-disant “Phase deux” en deux étapes: la premier (après le lundi de Pâques) concernerait de petites ouvertures pour les activités de production, tandis que second (après le 4 mai) concernerait une refonte des mesures de déplacement et de sortie.

Réouvrir en vol pourrait être le premier, toutes les chaînes de production dans lesquelles il est possible de garantir la distance entre les travailleurs avec exigence de masque. Certains secteurs manufacturiers tels que la mécanique, la construction et le commerce (si possible) pourraient chuter.

En même temps, deux critères pourraient être envisagés. Le premier: ceux de zones géographiques, donnant la priorité à l’ouverture des zones où le coronavirus a fait moins de contagion. Le second: l« âge, avec des personnes âgées et plus fragiles qui resteront sous protection.

Après le 4 mai, l’assouplissement des mesures restrictives pourrait affecter les gens: pour cette date, nous pourrions revenir en arrière, en respectant la règle de l’éloignement et du port du masque.

La courbe de contagion commence à tomber

Pendant ce temps, hier, la courbe de l’infection virale de la couronne a commencé à baisser: 47 jours après le «patient» à Codogno et 17 127 décès, l’Italie semble voir une lueur de lumière.

“Enfin – il a souligné le directeur des maladies infectieuses de l’ISS, Giovanni Rezza, commentant les données – il semble que nous commençons à voir une diminution des nouveaux cas: après une phase de plateau, il semble y avoir une descente, la courbe a tendance à se courber vers le bas. Mais attendons demain ou après-demain avant de pousser un soupir de soulagement. “

Pour appuyer les mots, il y a en fait des chiffres. Les patients en soins intensifs ont chuté pour la quatrième journée consécutive, 106 de moins hier. Pas moins de 5 régions – Ombrie, Frioul-Vénétie Julienne, Molise et surtout Lombardie et Émilie-Romagne – comptent moins de patients. L’augmentation des positifs n’est que de 880 patients, moins de la moitié de lundi.

“C’est la plus faible augmentation depuis le 10 mars”, a-t-il déclaré. le chef de la protection civile Angelo Borrelli.

Tout cela ne signifie pas que l’Italie sortira de l’urgence d’ici une semaine. Tous les scientifiques le répètent et le gouvernement est bien conscient qu’il continue de réitérer la ligne de prudence et de prudence maximales.