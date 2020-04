Le gouvernement rencontre aujourd’hui Constellation Brands pour négocier son usine

L’entreprise, qui a déjà fait un investissement de 900 millions de dollars, sur un budget de 1,4 milliard de dollars, a annoncé la semaine dernière qu’elle était prête à parler au gouvernement. Et l’administration elle-même avait annoncé qu’elle allait s’entretenir avec l’entreprise pour «corriger les dommages» résultant du refus des permis.

L’usine que Constellation Brands construit à Mexicalli a figuré dans plusieurs déclarations du président Andrés Manuel López Obrador lors de ses conférences matinales habituelles. Et la menace pour le projet est constante depuis le début de l’administration.

Le gouvernement accuse d’utiliser le peu d’eau existant dans la région, tandis que l’entreprise s’assure de disposer de tous les permis et études indépendantes, réalisées par l’Institut mexicain de technologie de l’eau (IMTA) et El Colegio de la Frontera Norte (Colef). , qui rejettent cette peur. De plus, l’industrie de la bière investit de plus en plus dans la réduction de sa consommation d’eau par litre de bière produite.

L’entreprise a toujours répondu qu’elle n’utiliserait que 0,2% des ressources en eau locales et qu’elle dispose de mécanismes pour traiter et restituer l’eau utilisée à des fins agricoles.

