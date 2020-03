Le gouvernement renforce les Cercanías de Madrid pour éviter les foules

À partir de mardi, le ministère des Transports renforcera l’une des lignes de services de banlieue de la Communauté de Madrid, en particulier la ligne C-5, afin d’éviter les situations «peu nombreuses et minimales» de «foules» de voyageurs enregistré lundi matin, le premier jour ouvrable après le décret de l’état d’alarme.

“Nous travaillons pour minimiser les problèmes techniques et opérationnels qui se produisent, comme une panne de train”, a déclaré la secrétaire générale des transports du ministère du même nom, María José Rallo.

“Bien qu’il soit impossible de garantir à 100% qu’un problème technique ou opérationnel ne se produit pas, nous travaillons au maximum pour les éviter et les minimiser et nous mettrons en place toutes les mesures nécessaires et nous répondrons le plus rapidement possible aux situations de ce type”, Il a déclaré lors d’une conférence de presse.

Le «haut bureau» du ministère des Transports, malgré la reconnaissance de la foule «ponctuelle» à Cercanías, assure que les trains de ce service ont enregistré dans la matinée une occupation comprise entre 20% et 30% par rapport à l’habituel.

Il a également assuré que le département dirigé par José Luis Ábalos fonctionne et que “les mesures nécessaires seront prises pour rendre la circulation des citoyens qui doivent se rendre au travail compatible avec la nécessité de restreindre autant que possible la mobilité”.

Ce même lundi, la secrétaire générale des transports, María Jesús Rallo, a précisé que le trafic aérien intérieur, à l’intérieur de la péninsule, serait réduit d’environ 50% lundi, premier jour ouvrable après avoir déclaré l’état d’alarme , tandis que dans le cas du chemin de fer, dans l’AVE et le reste des trains, il s’est effondré jusqu’à 80%, comme indiqué.

Plus précisément, les trains à grande vitesse ont roulé avec une occupation de 20% de leur capacité et les trains Media Distancia (régionaux) avec entre 20% et 30% “selon la zone”.

Le décret de l’état d’alarme établit la coupure de la moitié de ces transports, tant du trafic aérien intérieur, que des trains et bus interurbains.

