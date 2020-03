Le gouvernement transférera 1 400 millions aux communautés autonomes

Le gouvernement transférera 1 400 millions d’euros aux communautés autonomes pour la gestion de la crise des coronavirus, dans le cadre de l’avancement des 2 867 millions d’euros convenus le 12 dernier en Conseil des ministres, correspondant à l’actualisation des acomptes. L’autre moitié devrait être payée le 17 avril.

Cela ressort clairement de la réunion que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a eue ce dimanche avec les présidents des communautés autonomes et des villes par visioconférence.

Par ailleurs, les communautés autonomes peuvent demander à l’avance une partie de la liquidation (50%) correspondant à 2018, qui s’élève à près de 10 milliards d’euros.

Comme convenu également en Conseil des ministres le 12, 1 milliard du Fonds de réserve pour le ministère de la Santé a été alloué à des dépenses de santé extraordinaires. Sur ce montant, le département dirigé par Salvador Illa transférera 210 millions d’euros “sous peu” aux communautés autonomes pour répondre aux besoins les plus urgents.

De même, les montants du deuxième trimestre du Fonds de financement des communautés autonomes ont été approuvés par la Commission déléguée aux affaires économiques du gouvernement, à travers lequel ils sont injectés 3 134,78 millions d’euros.

En outre, au cours de ces semaines, plus de 19 millions de personnes ont été autorisées pour l’achat de matériel de protection, des tests de diagnostic et la réalisation de campagnes de diffusion; près de 315 millions pour l’adaptation des conditions de rémunération des responsables de la santé et l’embauche de stagiaires et 30 millions pour la recherche en santé pour aider à trouver un remède à cette maladie dans les meilleurs délais.

Le gouvernement prolongera l’état d’alarme de 15 jours en raison de la crise des coronavirus, qui nécessite son approbation par le Congrès des députés. C’est le principal message que Pedro Sánchez a transmis aux présidents régionaux ce dimanche, lors de la deuxième réunion télématique qu’ils ont tenue depuis l’entrée en vigueur de l’état d’alerte.

La mesure exceptionnelle en vigueur a été approuvée par un Conseil des ministres extraordinaire le 14 mars et prend effet le lendemain. Sa durée prendrait fin le 29 mars. De cette façon, la période de confinement des 47,1 millions d’Espagnols durera au moins jusqu’à après Pâques.

