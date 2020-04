Le gouverneur Carlos Joaquín annonce de nouvelles incitations fiscales pour la situation sanitaire de COVID-19

Chetumal, QR- Le gouvernement de l’État, par le biais du ministère des Finances et de la Planification (Sefiplan), annonce de nouvelles incitations fiscales et une nouvelle expansion en vigueur en raison de l’extension de la situation sanitaire du coronavirus comme mesure de soutien à la population de Quintana Roo.

À cet égard, Yohanet Torres Muñoz, chef du Sefiplan, a déclaré que: “L’objectif du gouverneur Carlos Joaquín est que le public reçoive davantage de soutien des autorités de l’État, c’est pourquoi nous avons pris des mesures au profit des résidents de Quintana Roo, en accordant plus avantages, conditions et incitations fiscales pour atténuer l’impact économique de COVID-19 ».

Les employeurs dont l’effectif paie l’ISN en temps opportun bénéficient des dérogations suivantes: de 1 à 50 travailleurs, 100 pour cent pour les mois d’avril et mai; à partir de 51 travailleurs, 50% pour les mois d’avril et mai. Ceci tant qu’ils maintiennent le nombre moyen de travailleurs déclarés dans les mois de janvier à mars 2020.

De même, une remise de 100% est autorisée pendant la période d’avril et de mai de la taxe sur le libre exercice des professions et la cession de biens immobiliers.

Torres Muñoz a souligné que: «En plus de ce qui précède, les bailleurs qui soutiennent le gouvernement de l’État dans leurs programmes et leurs actions de prévention, de confinement et d’atténuation de la situation sanitaire générée par COVID-19, bénéficieront d’un stimulus fiscal à 100% dans le paiement de la taxe sur la propriété ou l’utilisation du véhicule (UTV) ».

Pour la taxe sur l’extraction de matériaux du sol et du sous-sol, une subvention de paiement en temps opportun de 20% est accordée pour les mois d’avril et de mai.

En revanche, les incitations fiscales déjà en vigueur se poursuivent avec la prolongation des conditions; tels que le report du paiement de la taxe sur les salaires (ISN), l’hébergement, la libre pratique des professions, l’aliénation de biens immobiliers et l’extraction de matériaux du sol et du sous-sol; sans mise à jour, ni surtaxes pour les mois de mars, avril et mai, à découvrir dans les mois d’octobre, novembre et décembre.

Ainsi que le paiement de la possession du véhicule et l’échange des plaques jusqu’au mois de mai.

Concernant le paiement des droits pour les licences et permis de vente de boissons alcoolisées et le Registre public de la propriété pour les crédits au logement accordés par FOVISSSTE et INFONAVIT en 2019, les avantages sont prolongés jusqu’au mois de mai.

«Ces actions démontrent qu’ensemble nous irons de l’avant au sein du gouvernement Carlos Joaquín, avec la mise en œuvre de mesures fiscales qui comprennent des dérogations, des extensions ou des remises sur les contributions locales; prorogations ou reports, dans le paiement des mêmes et suspensions des processus d’inspection; avec l’intention de soutenir les hommes d’affaires, les employeurs et les citoyens face à la situation sanitaire de COVID-19 », a souligné le responsable de l’Etat.

