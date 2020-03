Le GP d’Azerbaïdjan F1 sera officiellement reporté aujourd’hui

La Formule 1 avait de l’espoir de pouvoir débuter la saison le premier week-end de juin à Bakou, mais le Grand Prix d’Azerbaïdjan est sur le point d’être officiellement reporté après avoir fréquenté la catégorie à la demande des organisateurs de l’événement.

L’assemblage d’un circuit urbain des caractéristiques de Bakou nécessite une planification préalable d’au moins quelques mois, les préparatifs doivent donc déjà commencer, avec le coût que cela implique. Compte tenu de l’incertitude actuelle concernant la pandémie de coronavirus, le promoteur du Grand Prix a demandé à Liberty Media de reporter pour ne pas encourir un investissement qui finit par n’être rien.

Ainsi, l’annulation de l’Australie et de Monaco s’accompagne des reports de Bahreïn, du Vietnam, de la Chine, des Pays-Bas, de l’Espagne et de l’Azerbaïdjan, de sorte que le Grand Prix du Canada marque désormais le début improbable de la saison 2020 entre 12 et 14 juin. Récemment, la Formule 1 a annoncé que la pause estivale d’août était en avance sur ces dates afin de relocaliser certains événements reportés au huitième mois de l’année.

CALENDRIER DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2020

* Grand Prix annulé.

** Grand Prix différé sans date définie.