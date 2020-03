Le Grand Prix de Bakou reporté pour COVID-19

La crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19 continue de faire des ravages dans la saison 2020 de la catégorie la plus élevée, alors que le Grand Prix continue de prolonger ses dates, maintenant c’est le Grand Prix de Bakou, puisqu’il a annoncé qu’il préférait déplacer sa date de célébration, le qui a été convenu le 7 juin. Cela est dû aux problèmes que la pandémie a causés au niveau mondial et évite ainsi de faire une mauvaise dépense dans les coûts de construction d’un circuit urbain, comme cela est arrivé à l’organisation australienne.

La prévention est la meilleure arme que la Formule 1 peut adopter pour éviter d’être un foyer de propagation du virus.

En guise d’alternative, des courses virtuelles ont été programmées pour chercher à garder l’attention des fans et combler en quelque sorte les lacunes des races réelles qui n’auront plus de place dans le calendrier. Dimanche dernier, la première foire a eu lieu au siège virtuel de Bahreïn, où deux pilotes officiels de la grille ont participé, comme Lando Norris (McLaren) et Nicholas Latifi (Williams). Au fait, aucun d’eux n’a pris la première place.

