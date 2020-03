Le groupe CME reçoit une proposition d’extraction de Bitcoin

Dante Federighi, qui est nommé au conseil d’administration du groupe CME, a proposé que la société se lance dans l’exploitation de Bitcoin pour aider à créer de nouvelles sources de revenus pour les actionnaires.

Nous devons nous rappeler que CME Group est le plus grand fournisseur institutionnel de contrats à terme Bitcoin. Le leader de l’industrie pénètre dans un environnement de plus en plus numérique en utilisant des actifs basés sur Blockchain et des plateformes financières.

La proposition de CME Group

Dans une lettre aux actionnaires, déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et publiée cette semaine, il a décrit sa vision de l’entreprise.

Le candidat et co-fondateur de Fortezza Forza RMC Fund pense qu’il est temps pour la société de commencer à examiner Bitcoin (BTC) et d’autres options d’extraction de crypto-monnaie. Par conséquent, il a une proposition avec un plan pour commencer les activités minières dans le groupe CME.

De même, Federighi discute de la possibilité de numériser et de diviser les actions B et de leur permettre de négocier librement et ouvertement sur une blockchain. Ceci afin de suivre la propriété et les transactions au service de l’efficacité.

«Certains de nos plus grands investisseurs, à savoir BlackRock, transfèrent des investissements à des sociétés axées sur la création de valeur pour tous leurs actionnaires. Le Groupe CME doit être à l’avant-garde de cette tendance en construisant des centrales solaires / éoliennes / hydroélectriques pour alimenter nos opérations mondiales. Ensuite, détourner l’énergie excédentaire pour exploiter le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies “, peut-on lire dans la lettre de Federighi.

Conformément à sa proposition, la société convertirait immédiatement toute crypto-monnaie nouvellement émise en monnaie fiduciaire.

Cela créerait une source de revenus supplémentaire pour les actionnaires, tout en offrant “Connaissance approfondie des nouvelles technologies qui changent le paysage des échanges mondiaux pour CME Group“

Le groupe CME n’a pas encore analysé ces propositions, mais compte tenu de sa participation dans le secteur des crypto-monnaies. Il est probable qu’il ne sera pas complètement ignoré.

Volume à terme de Bitcoin

Le premier trimestre de cette année a été chargé pour tous les secteurs en général. Le Bitcoin a connu une baisse de prix de plus de 40% en une journée.

Cependant, cela a également entraîné une augmentation du volume global des échanges. Avec un pic à environ 75 milliards de dollars le 13 mars.

Il convient de noter qu’un contrat à terme Bitcoin du groupe CME contient cinq Bitcoin et est plus ou moins destiné aux investisseurs institutionnels.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le