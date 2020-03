Le groupe d’investisseurs Z / Yen intente une action en justice contre la Fondation Cardano

Faits saillants:

Z / Yen a travaillé en étroite collaboration avec la fondation pour aider à créer de nouveaux cas d’utilisation pour Cardano.

Il a également été partenaire de recherche de la Fondation Cardano dans un projet sur l’informatique quantique.

Le comité d’experts basé à Londres, Z / Yen, a intenté une action en justice contre la Fondation Cardano pour avoir apparemment finalisé un accord en 2017.

La fondation basée en Suisse, qui soutient la blockchain et le projet de crypto-monnaie ADA, a confirmé dans un article lundi 16 que Z / Yen avait commencé à poursuivre légalement contre elle. À cet égard, la Fondation Cardano a déclaré:

Nous avons l’obligation d’informer la communauté Cardano des poursuites judiciaires récemment engagées par le Z / Yen Group Limited, Royaume-Uni, contre la Fondation suisse Cardano.

Ce différend se produit autour d’un supposé accord entre les deux organisations, que la fondation aurait supprimée ou annulée, pour des raisons qui ne sont pas mentionnées dans le blog. “La Fondation Cardano rejette complètement les accusations présentées par le Z / Yen Group Limited”, écrit-elle dans le billet publié, qui ajoute qu’elle ne fournira pas d’informations supplémentaires tant que la procédure se poursuivra.

Cependant, l’accord en question semble avoir été rédigé en décembre 2017, lorsque la fondation s’est associée aux pratiques Z / Yen Distributed Futures pour collaborer sur un nouveau document de recherche, ainsi que pour explorer les applications possibles pour Cardano et sa crypto-monnaie, ADA.

À l’époque, Michael Pearson, l’un des dix administrateurs et chef de la direction de la fondation, a qualifié le partenariat avec Z / Yen d ‘”extrêmement important”. Il a déclaré que les deux organisations travailleraient ensemble pour développer constamment de nouveaux outils et fonctionnalités qui aideraient à accroître la compréhension de l’industrie des questions de gouvernance et de réglementation.

En février 2018, le compte Twitter officiel de la Fondation Cardano a publié un article sur un événement qui serait organisé par son “partenaire de recherche” Z / Yen pour explorer comment l’informatique quantique pourrait être utilisée pour la sécurité de la blockchain. . Plus tard cette année-là, Z / Yen a annoncé son intention d’expérimenter des contrats intelligents pour administrer les régimes de retraite, qui seraient parrainés par la Fondation Cardano, selon un communiqué de presse.

Charles Hoskins, fondateur et PDG de IOHK, et l’un des développeurs de Cardano ont déclaré que le procès était un “différend commercial” et des “restes” de l’administration précédente de la fondation. Il a ajouté qu’aucune des enquêtes Z / Yen n’avait été utilisée dans le protocole Cardano.

Le co-fondateur et PDG de Z / Yen, Michael Mainelli, a déclaré à un média que ni lui ni Z / Yen Ils pouvaient commenter cette affaire alors qu’elle était en cours d’examen judiciaire.

Créé en 1994, Z / Yen est un groupe d’idées commerciales pour la recherche et le développement dans le secteur financier et technologique. Elle a lancé son groupe Distributed Futures en 2015.

Version traduite de l’article de Paddy Bakes, publiée sur CoinDesk.