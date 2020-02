Le groupe Frasers appelle le gouvernement à revoir les taxes professionnelles

Jeudi, plus de 50 détaillants de rue ont écrit au chancelier Sajid Javid pour demander “une révision en gros des taxes professionnelles”

// Le groupe Frasers a appelé le gouvernement à revoir les tarifs des entreprises

// Plus de 50 détaillants de rue ont écrit au chancelier Sajid Javid pour demander “une révision en gros des taxes professionnelles”

Le groupe Frasers de Mike Ashley s’est joint au BRC pour demander au gouvernement de «modifier considérablement» le système actuel.

Jeudi, plus de 50 détaillants de rue ont écrit au chancelier Sajid Javid pour demander “une révision en gros des taxes sur les entreprises afin de créer un régime fiscal adapté au 21e siècle”.

Les détaillants comprennent Ann Summers, Debenhams, Deichmann, Fenwick, Harrods, John Lewis Partnership, Marks & Spencer, New Look, Primark et River Island.

LIRE LA SUITE:

“Avec la grande rue du Royaume-Uni sur le maintien de la vie, le temps de la réforme est révolu depuis longtemps”, a déclaré le groupe Frasers.

«L’allégement transitoire en particulier est désastreux pour un grand nombre de détaillants et doit être considérablement modifié pour garantir au moins le montant correct des taux à la fin des périodes d’allégement transitoire.

«Le système actuel selon lequel des transitions vers le bas de quelques pour cent par an signifie que le montant correct n’est jamais atteint ou même proche, punit ceux qui ont le plus besoin de secours.

«Au sein du groupe Frasers lui-même, certains magasins paient jusqu’à quatre fois les tarifs qu’ils devraient être. Ce type de modèle ne peut clairement pas être correct et est sans aucun doute largement répété dans le commerce de détail au Royaume-Uni; c’est un contributeur important aux détroits dans lesquels se trouve actuellement la grande rue. »

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette