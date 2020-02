Le groupe Frasers suggère que l’AMC reconsidère le rapprochement entre JD Sports et Footasylum

Mike Ashley a déclaré que le rapprochement entre JD Sports et Footasylum entraînerait une baisse de la concurrence

// Le groupe Frasers demande à CMA de nommer un fiduciaire pour vendre Footasylum à un soumissionnaire de l’industrie

// L’AMC a précédemment déclaré que le rachat de Footasylum par JD Sports entraînerait probablement une baisse de la concurrence

Le groupe Frasers de Mike Ashley aurait proposé au régulateur britannique de la concurrence de nommer un mandataire pour vendre Footasylum à un soumissionnaire du secteur, tel que lui-même plutôt que JD Sports.

Plus tôt ce mois-ci, l’AMC a déclaré que le rachat déjà terminé de Footasylum par JD Sports entraînerait probablement une baisse de la concurrence.

Le groupe Frasers a déclaré que l’AMC devrait nommer un «syndic de cession» pour exécuter un processus d’élimination de Footasylum parce que JD Sports n’aurait pas suffisamment de raisons de conclure rapidement une vente.

Dans des documents publiés en réponse au rapport préliminaire de l’AMC, la «société A» a déclaré que tout acheteur de Footasylum devrait être indépendant de JD Sports, a rapporté Financial Times.

Pendant ce temps, deux des personnes informées du processus ont déclaré que la «société A» était Frasers Group.

Ashley a déclaré que le rapprochement entre JD Sports et Footasylum entraînerait moins de concurrence et moins de choix pour les consommateurs en raison de l’influence de JD Sports avec des géants du sport comme Nike et Adidas.

Il a ajouté que le facteur clé pour décider de la capacité de l’acquéreur à exploiter Footasylum est de s’assurer que Footasylum continue d’avoir un accès adéquat aux fournitures de Nike et Adidas.

JD Sports, qui a vu ses parts augmenter de 3 200% par rapport à 25% depuis 2010 et entrer dans le FTSE 100 l’année dernière, a déclaré que Footasylum serait entré en fonction sans son intervention.

