Le Groupe PSA présente une ERTE pour l’usine de Figueruelas

Le Groupe PSA a convenu avec les syndicats d’un ERTE (Temporary Employment Regulation File) à l’usine de Figueruelas. Il entrera en vigueur le 30 mars prochain. Il s’agit, avec l’arrêt de l’activité industrielle, d’une mesure pour faire face à la pandémie causée par le coronavirus COVID-19.

Il y a quelques jours à peine, Groupe PSA a annoncé la fermeture de toutes ses usines en Europe. Une mesure qui, logiquement, touche tous les centres de production situés en Espagne, qui ne sont pas rares. Le conglomérat français a dû se joindre aux mesures que pratiquement tous les constructeurs automobiles ont appliquées pour faire face à la pandémie générée par le coronavirus COVID-19.

Malheureusement, et comme prévu, vu la situation actuelle, nous ne devons pas être surpris par l’annonce qui a été faite. Et est-ce Le Groupe PSA et la majorité du comité d’entreprise de l’usine de Figueruelas, à Saragosse, ont convenu avec les syndicats de l’application d’un ERTE. En d’autres termes, un dossier de réglementation de l’emploi temporaire. Cette mesure prendra effet le 30 mars.

Ligne d’assemblage à l’usine PSA de Figueruelas.

La signature de l’accord aura lieu demain, mardi 24 mars. Sara Martín, présidente du comité d’entreprise de l’usine de Figueruelas, a assuré que l’accord prévoit que personne ne peut être licencié, pas même ceux qui ont des contrats temporaires, qui se poursuivront, au moins, jusqu’à sa fin. Il a également été précisé que cette période servira au calcul du salaire annuel variable (PAVI) qui sera octroyé en 2021.

De l’entreprise, ils soulignent également que neuf jours de vacances “flottantes” ont été fixés pour les travailleurs sur la table et utilisés pour que ce mois de mars, ils puissent percevoir près de 100% de leur salaire. Pour le moment ERTE n’a pas de date de fin, puisque tout dépendra de l’évolution de la crise provoquée par le coronavirus.

L’entreprise envisage 80% du salaire brut des tables, complément personnel et ancienneté. Contrairement aux enregistrements précédents de la réglementation de l’emploi, la partie proportionnelle des jours pendant lesquels les travailleurs sont au chômage, l’entreprise complétera également jusqu’à 80% du salaire supplémentaire ces jours-là, de sorte que la perception du salaire supplémentaire sera d’environ 95% de l’habituel.

Entre autres voitures, à Figueruela sont produites l’Opel Corsa et sa version électrique.

Quelles voitures ont été abandonnées à Figueruelas? Les modèles suivants sont fabriqués dans cet important centre de production du Groupe PSA. Certains d’entre eux sont vraiment importants en raison de leurs volumes de ventes sur notre marché:

