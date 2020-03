Le Groupe Renault cesse son activité industrielle en Espagne à cause du coronavirus

Le Groupe Renault rejoint la liste des constructeurs automobiles qui ont annoncé l’arrêt de leur activité industrielle en Espagne en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus COVID-19. La société française a arrêté sa production dans les usines de Valladolid et Palencia. De plus, il a prévu un ERTE pour cette période d’arrêt.

La liste des constructeurs automobiles qui ont décidé de cesser leur activité industrielle en Espagne continue de s’allonger. Le Groupe Renaulta décidé de rejoindre le reste des entreprises automobiles qui ont décidé de prendre la fermeture temporaire de ses usines réparties sur tout le territoire espagnol. La signature du losange a pris cette mesure drastique pour faire face à la pandémie provoquée par le coronavirus COVID-19.

Le groupe Renault note que le arrêt de son activité industrielle aura lieu pendant que l’état d’alarme en Espagne est en vigueur. C’est ainsi que cette décision a été communiquée au Conseil des porte-parole du Comité intercentre. L’entreprise française met un accent particulier sur le fait que la santé de ses salariés est sa priorité depuis le début de la pandémie de COVID-19 dans notre pays.

La production de la Renault Mégane, une des voitures “Made in Spain”, a été temporairement interrompue.

En raison de l’avancée de la pandémie de coronavirus en Espagne et après la déclaration de l’état d’alarme par le gouvernement, le groupe Renault a décidé de stopper son activité industrielle. En d’autres termes, il cessera de produire des automobiles et des composants. En outre, et si cette mesure n’était pas suffisamment rigoureuse, un dossier de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) est également prévu pour cette période.

Le Grupo Renault prévoit une reprise rapide de l’activité commerciale après la crisePar conséquent, une fois terminé, les mesures appropriées qui auront été convenues avec la représentation sociale seront mises en place afin de permettre un travail pour satisfaire la demande commerciale attendue. De plus, la direction de l’entreprise apprécie la responsabilité avec laquelle tout le personnel est confronté à cette situation délicate.

Usines Renault en Espagne

Combien d’usines automobiles le Groupe Renault compte-t-il en Espagne? La société diamantaire possède deux centres de production. D’une part, nous avons celui de Valladolid, dans lequel le Renault Captur est produit. Et d’autre part, le centre de production Renault de Palencia, où sont fabriquées les Renault Mégane, Mégane Sport Tourer et Kadjar. Il convient de noter que les moteurs et les boîtes de vitesses sont également fabriqués dans ces usines.