Le guide du débutant pour les publications sponsorisées sur Facebook

Si vous constatez que vos publications organiques sur votre page d’entreprise Facebook n’atteignent pas la portée qu’elles avaient autrefois, vous n’êtes pas seul. Au fil des ans, alors que l’algorithme de Facebook a continué d’évoluer et que de plus en plus de marques ont intégré le canal, la portée organique a continué de diminuer. Si vous êtes chanceux, vous pouvez obtenir 1% de vos fans qui voient réellement vos messages ces jours-ci, mais les chances sont faibles.

Après tout, en tant que marques, nous devons rivaliser avec des publications d’utilisateurs personnelles allant de vidéos de chats, de photos de bébés et d’autres mises à jour d’amis. La visibilité dans les flux d’utilisateurs que nous recherchons en tant que marques n’est plus ce qu’elle était et si vous en voulez plus, vous devez payer pour jouer. Un moyen rapide, facile et abordable de le faire est de booster vos publications organiques via une publication sponsorisée ou une publication boostée.

Dans ce guide, nous couvrirons:

Qu’est-ce que les publications sponsorisées sur Facebook? Comment gérer les publications sponsorisées? Comment les adapter à votre stratégie marketing Facebook? Comment réussir vos publications sponsorisées.

Qu’est-ce qu’un article sponsorisé sur Facebook?

En bref, il s’agit d’une annonce créée à l’aide d’une publication sur votre page d’entreprise Facebook. Si vous souhaitez que votre publication organique sur votre page Facebook Facebook gagne en visibilité et atteigne un public nouveau et / ou plus large, vous pouvez augmenter ou promouvoir votre publication. Votre message sera vu par plus de personnes, peut aider à accroître la notoriété directe de la marque et l’engagement des utilisateurs, ainsi qu’à avoir un impact indirect sur le trafic du site Web s’il existe un lien et éventuellement des conversions.

Comment exécuter un article sponsorisé sur Facebook?

Il existe deux façons de booster une publication en ce moment: directement via votre publication organique ou via Facebook Ads Manager. Je vais vous expliquer les deux.

Configurer directement via votre publication organique

Facebook permet aux petites entreprises et aux particuliers de parrainer facilement une publication. Bien qu’il existe plusieurs façons de booster une publication, la plus rapide et la plus simple se trouve directement sur la publication organique elle-même, sur votre page d’entreprise Facebook. Sur chacun de vos messages, un bouton bleu «Boost Post» peut être trouvé, comme suit:

Cliquez sur le bouton de votre publication et laissez la fenêtre contextuelle se présenter avec les options de ciblage, de durée, de budget et de suivi des conversions.

Ici, vous voudrez sélectionner votre public ou en créer un nouveau. Si vous voulez que davantage de vos fans la voient, vous pouvez cibler des «personnes qui aiment votre page» ou par le biais d’un public plus large pour rencontrer plus de nouvelles personnes et les faire entrer dans votre entonnoir. L’une des nombreuses façons dont vous pouvez commencer à toucher des personnes consiste à cibler les personnes qui vivent dans un endroit où vous pouvez expédier ou desservir et la tranche d’âge qui peut être intéressée par vos produits ou services. Un moyen efficace de toucher de nouvelles personnes est de disposer de listes de diffusion de prospects ou de clients, de les importer dans Audiences dans Ads Manager et de créer un sosie à partir de celles-ci. Ou vous pouvez emmener les visiteurs de votre site Web ou les abandons de panier et créer des audiences similaires à partir de ceux-ci. Vous pouvez également adopter une approche de ciblage basée sur l’intérêt ou le comportement en ciblant les personnes intéressées par vos types d’offres.

Ensuite, vous pouvez configurer l’annonce pour qu’elle soit diffusée dans tous les emplacements d’annonce, comme recommandé dans la zone “Emplacements automatisés”. Je recommande généralement de les exécuter pour voir comment ils fonctionnent avec certains publics et dans quels emplacements ils fonctionnent le mieux. Si vous exécutez votre publication sponsorisée pendant suffisamment de temps (sept jours maximum) et votre budget, vous pouvez ensuite accéder à Facebook Ads Manager pour générer un rapport sur le placement des annonces. Si vous constatez qu’un emplacement d’annonce est sous-performant, vous pouvez ensuite accéder à votre campagne de publication sponsorisée, au niveau de l’ensemble d’annonces, et modifier les emplacements d’annonces pour désélectionner l’un de ceux qui sont sous-performants. Cela peut aider à optimiser ou à améliorer les performances de votre message sponsorisé particulier. Vous pouvez également tirer les enseignements de cette publication sponsorisée et les appliquer à d’autres campagnes si cela est logique et voir si elle réussit, là aussi – et cela vous fera économiser du temps et de l’argent sur le test de votre copie et de vos créations avec de nouvelles publics.

Dans la zone suivante, vous définissez la durée et le budget. Sous “Suivi des conversions”, assurez-vous que le pixel Facebook est sélectionné et bleu, ce qui signifie qu’il est configuré et actif. De cette façon, vous pourrez suivre diverses actions, telles que les clics vers votre site Web si un lien est inclus dans votre publication et vos conversions. Si c’est la première fois que vous diffusez une annonce sur Facebook, vous devrez ajouter vos informations de paiement telles qu’une carte de débit ou de crédit avant de pouvoir activer votre publication boostée. Si vous avez diffusé des annonces, vos informations de paiement doivent être enregistrées. Enfin, cliquez sur le bouton “Boost” et laissez-le s’exécuter!

Configurer via Facebook Ads Manager

Si vous avez une certaine expérience de la publicité sur Facebook, rendez-vous sur Facebook Ads Manager et configurez une campagne avec tout objectif de campagne qui correspond à votre objectif de publication boosté.

Pour les configurer, rendez-vous au niveau de l’annonce et où vous sélectionnez votre création, sélectionnez “Utiliser la publication existante”. Une fenêtre s’ouvrira où vous pourrez ensuite sélectionner une publication sur Facebook, Instagram ou du contenu de marque si une autre marque vous a tagué dans une de ses publications. Veuillez noter que seul le contenu de marque Facebook est disponible pour le moment. Instagram ne l’est pas, mais gardez un œil dessus car nous imaginons qu’il sera disponible dans un proche avenir.

Bien qu’il existe d’innombrables tactiques, une façon de configurer des publications sponsorisées via Ads Manager est dans les campagnes de reciblage, où nous atteignons un public chaleureux qui n’a pas encore converti. Par exemple, notre client d’insertion de fenêtres personnalisées, Indow, propose des publications organiques intéressantes et informatives que nous renforçons souvent dans des campagnes de sensibilisation préexistantes pour réduire les coûts et garder notre marque et nos produits en tête avec nos publics plus chaleureux qui ont manifesté leur intérêt pour leurs produits. avec des points de contact antérieurs mais qui n’ont pas encore été convertis. En affichant les publications des utilisateurs avec une preuve sociale plus élevée et sans forcer la vente, ces annonces se convertissent très bien et à moindre coût. Par exemple, nous utilisons des témoignages de clients, comme on le voit ici.

Articles sponsorisés Facebook vs publicités Facebook traditionnelles

Les publications sponsorisées sur Facebook sont très faciles à utiliser, à créer et à lancer, surtout si vous êtes un propriétaire de petite entreprise ou un particulier ayant une expérience limitée ou inexistante en gestion de publicités Facebook. Celles-ci sont également efficaces pour les tirages à court terme, d’une durée allant de un à sept jours, tandis que les annonces traditionnelles peuvent être diffusées à long terme. Si vous avez un engagement, tel que des réactions, des commentaires ou des partages sur votre publication organique, l’un des avantages de la promotion de cette publication est que votre engagement sera également promu auprès du public que vous ciblez, ce qui augmente votre preuve sociale. Vous pouvez booster et re-booster votre publication auprès de différents publics et l’engagement restera, augmentant encore votre preuve sociale.

Un autre avantage supplémentaire de choisir un article sponsorisé est que vous pouvez le faire pour un coût très faible. Avec une dépense publicitaire abordable de 1 $ / jour minimum sur les publications boostées, vous pouvez commencer à toucher les gens. Bien sûr, plus vous avez de budget, plus vous atteindrez d’utilisateurs, plus vous pourrez apprendre rapidement et plus vite vous pourrez optimiser vos publications et annonces à l’avenir avec vos apprentissages.

Bien que les publications sponsorisées par Facebook soient faciles à configurer, elles comportent des limites, par rapport à ce que vous trouverez dans la zone de publicité plus avancée de Facebook, dans Ads Manager.

Une campagne publicitaire et des annonces Facebook traditionnelles sont configurées dans Ads Manager, où vous pouvez utiliser de nombreuses autres fonctionnalités, voir les rapports et effectuer des optimisations. Les publicités Facebook traditionnelles vous offrent la possibilité de sélectionner un objectif de campagne, tel que la sensibilisation, l’engagement, le trafic sur le site Web, la fréquentation d’événements, les installations d’applications mobiles, les prospects ou les conversions, contrairement aux publications sponsorisées. Les publications sponsorisées sont principalement efficaces pour accroître la notoriété et l’engagement de la marque, cependant, si vous ajoutez un lien de site Web à votre publication, vous pouvez également générer indirectement du trafic sur le site Web.

Avec les annonces traditionnelles, vous pouvez également définir des options de ciblage plus avancées avec des audiences d’inclusion et d’exclusion, utiliser des stratégies d’enchères et des stratégies d’optimisation telles que les pages de destination, les clics sur les liens, les conversions, etc. Avec plus d’options, il y a un niveau de complexité qui peut entrer en jeu – ainsi que plus de temps nécessaire pour la configuration – mais le gain peut être beaucoup plus important lors de la configuration des annonces traditionnelles.

Il y a beaucoup plus de flexibilité dans Facebook Ads Manager, qui vaut la peine d’être exploré. Cependant, si vous cherchez à gagner rapidement et facilement plus de traction sur vos publications organiques dans l’intervalle, les publications sponsorisées peuvent mieux répondre à vos besoins.

Comment ajouter des publications sponsorisées Facebook à votre stratégie

Les publications sponsorisées fonctionnent mieux si elles sont diffusées occasionnellement et parallèlement à vos campagnes publicitaires Facebook traditionnelles, car elles sont à court terme et ont des limites, donc, incapables d’atteindre uniquement vos objectifs d’entonnoir inférieurs, comme les ventes.

Si vous avez un article engageant sur un lancement de nouveau produit à venir, un article de sneak peak ferait un excellent article sponsorisé. Si vous avez un article organique déjà réussi, augmentez-le davantage auprès de nouveaux publics qui pourraient également être intéressés. Si vous avez un produit plus cher ou un entonnoir de conversion plus long, ciblez vos audiences de reciblage plus chaudes avec des publications boostées pour garder votre marque en tête.

Lors de la publication occasionnelle d’un article sponsorisé, configurez également des campagnes dans Facebook Ads Manager pour aider à accroître la notoriété en présentant les gens à votre marque, puis en les déplaçant dans votre entonnoir afin qu’ils prennent finalement la décision finale de terminer votre conversion. Considérez les publicités Facebook traditionnelles comme le fondement de vos efforts de marketing et les publications sponsorisées comme des bonus supplémentaires occasionnels pour aider à la sensibilisation et à l’engagement.

Comment créer des publications sponsorisées sur Facebook

Les publications sponsorisées sur Facebook peuvent être faciles à mettre en place rapidement, mais ces publications sponsorisées nécessitent une réflexion et une planification pour réussir. Voici quatre façons de vous assurer que vos publications sponsorisées sur Facebook en valent la peine.

Déterminez votre objectif

Si vous prévoyez d’utiliser des publications sponsorisées, gardez à l’esprit vos objectifs. Si votre objectif est de stimuler la sensibilisation et l’engagement, passez à un message boosté. Si vous voulez autre chose, comme augmenter le trafic sur le site Web, les installations d’applications mobiles, les prospects et les conversions, faites-le avec les annonces traditionnelles. La liste complète des objets de campagne disponibles peut être consultée ici:

Exploitez des poteaux de haute qualité

Bien que vous puissiez promouvoir à peu près n’importe quel article de la page de votre entreprise, à l’exception des articles dans lesquels vous êtes en vedette, des albums photo ou des articles d’installation d’applications mobiles si cela se rapporte à votre entreprise, vous voudrez choisir vos articles de la plus haute qualité pour dépenser de l’argent et promouvoir. Un message de haute qualité pertinent et fort pour les utilisateurs, utilise une création captivante qui complète votre texte et comprend un appel à l’action pour les utilisateurs. Les appels à l’action peuvent être «En savoir plus», «Acheter maintenant», «Faire un don maintenant», «Afficher plus», etc.

Captivez avec votre création

Avez-vous une belle image? Quelque chose de brillant, coloré, engageant? Boostez-le! Ou peut-être avez-vous une excellente vidéo que vous êtes fier de montrer? Boostez-le! Visez toujours à avoir une création avec votre texte dans un post afin de maximiser l’immobilier de vos posts sponsorisés. De cette façon, lorsque les utilisateurs font défiler leurs flux, vous pouvez leur donner une raison pour qu’ils s’arrêtent et voient ce que vous partagez. Une chose que nous avons remarquée et qui fonctionne très bien, si elle est pertinente pour votre marque et votre publication, est d’utiliser des personnes souriantes qui peuvent refléter votre public cible. Cela rend l’image et l’ensemble du message plus faciles à lire et à cliquer.

Sélectionnez une grande preuve sociale

Si vous avez un article qui a un engagement organique élevé mais que vous souhaitez augmenter encore plus avec un nouveau public, promouvez-le et étendez sa portée et sa durée de vie. Les gens ont tendance à interagir avec une publication ou une annonce si plus de personnes l’ont déjà fait. De plus, cela aide si c’est divertissant, inspirant, utile, informatif et relatable, et plus encore si vous posez une question dans votre message, comme l’illustre l’image ci-dessous.

Boostez vos résultats avec les publications sponsorisées par Facebook

Maintenant que nous connaissons les avantages, les limites et les meilleures pratiques des publications sponsorisées par Facebook, intégrez-les à votre stratégie marketing. Configurez-les facilement et lancez-les pour atteindre un public plus large, étendre votre portée et votre visibilité et générer plus d’engagement. Ils sont un excellent moyen abordable de se mouiller les pieds avec des publicités Facebook et de faire entrer de nouvelles personnes dans votre entonnoir!