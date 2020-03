Le hackathon de blockchain au Chili recevra des projets à impact financier et social

Des solutions axées sur les services financiers et l’impact social, utilisant la technologie de comptabilité distribuée (DLT) ou la blockchain, seront reçues dans la prochaine édition de la Blockchain Hackathon Series 2020, qui se tiendra à Santiago du Chili du 27 au 28 mars. Les amateurs peuvent s’inscrire en groupes de quatre personnes maximum ou individuellement, puis former des équipes le premier jour de l’événement.

Le concours aura trois défis pour les programmeurs de présenter des idées, avec cas d’utilisation potentiels dans le secteur financier ou pour améliorer la qualité de vie des gens. Les développeurs doivent choisir une catégorie et la présenter au jury qui déterminera si le projet est viable ou non.

Pour s’inscrire, les personnes intéressées doivent uniquement remplir le formulaire fourni sur le site Web de l’événement. Dans le cas des programmeurs, l’idéal est qu’ils aient des connaissances sur JavaScript, bien que cela ne soit pas limitatif puisque l’événement donnera la priorité à l’idée sur laquelle ils veulent travailler. Cela a été signalé à CriptoNoticias Cristóbal Pereira, organisateur de l’événement, qui prévoit de rassembler jusqu’à 80 participants.

«Le but est de développer des applications sur la blockchain dans deux domaines: dans le domaine des services financiers, qui est le domaine où il y a le plus de développements de ce type de projets, et dans le domaine social comme nous le développons dans le hackathon made in Medellin, en Colombie.

L’objectif de l’événement est de trouver des idées, pas tellement les projets déjà en opération, mais des idées qui ont le potentiel de les soutenir et qui se concrétisent », a expliqué Pereira. L’organisateur a indiqué que les participants recevront des certificats de participation et les finalistes recevront des médailles et des trophées pour leur performance.

Cependant, “au-delà des gagnants, ce que nous recherchons, ce sont des idées pour les renforcer au sein de l’écosystème de la blockchain”, a réitéré Pereira. Les projets privilégiés entameront un processus de consolidation afin que la proposition soit mise en œuvre, soit pour une entreprise particulière, soit pour un client final. Le conseil et l’accompagnement dureront trois mois.

Par le passé, l’Amérique latine a été le théâtre de multiples événements liés au développement de projets de blockchain. Entre octobre et décembre 2019, quatre villes de la région: Lima, Medellin, Santiago et Panama, étaient à l’ordre du jour des concours qui comprenaient l’utilisation de dossiers décentralisés de ce type. En outre, en octobre 2018, l’Argentine, la Colombie et l’Uruguay ont accueilli des passionnés de ce qui était la première édition de Blockchain Accelerator.

La comptabilité distribuée est une technologie née en 2009 avec Bitcoin, en tant que système numérique, dans lequel deux personnes ou plus peuvent effectuer tout type de transaction, sans la participation d’intermédiaires et de tiers de confiance. Les informations sont basées sur un réseau décentralisé et ne peuvent pas être modifiées, c’est-à-dire qu’elles sont immuables. Bien que son utilisation soit liée aux crypto-monnaies, des applications ont également été développées pour la certification de documents, la traçabilité des produits et l’identité numérique, entre autres utilisations.