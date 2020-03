Le Japon et les obstacles à l’émission de son yen numérique

Bien que le Japon soit l’un des pays avec la plus grande innovation dans l’industrie de la cryptographie, le projet d’émettre son yen numérique doit encore surmonter quelques obstacles. La plupart d’entre eux, liés aux craintes des institutions nationales.

Avec l’épidémie du Coronavirus et son impact sur les crypto-monnaies ou les variations du prix du Bitcoin, il semble que la communauté du cryptage ait momentanément oublié d’autres problèmes importants pour l’écosystème.

Cependant, il est important de se rappeler les autres problèmes liés à l’industrie mondiale de la cryptographie. Et l’un d’eux est précisément le développement du projet d’un possible yen numérique au Japon.

Il y a quelques semaines, le Parti libéral-démocrate du pays a présenté une proposition visant à émettre une monnaie numérique nationale. La motivation derrière cela a à voir avec la pression que le pays ressent grâce à des projets tels que la Balance ou le yuan numérique chinois.

Comme vous pouvez le voir, les raisons qui sous-tendent la proposition ne sont pas seulement liées au désir d’innover. Cependant, s’il était capable d’émettre le yen numérique, le Japon ratifierait sa place comme l’un des leaders de l’industrie dans le monde.

Jusqu’à présent, tout semble indiquer que le Japon a des raisons suffisantes de vouloir travailler sur ce projet. Cependant, il y a des secteurs qui ne sont pas à l’aise avec l’idée d’une monnaie numérique nationale.

La Banque du Japon dit non à la proposition

La Banque du Japon a adopté une position négative concernant l’éventuelle émission d’un yen numérique. La raison en est que, selon l’institution, le projet est susceptible de générer plus de coûts que d’avantages.

L’institution a constaté plusieurs risques dans la mise en œuvre accélérée d’une technologie de ce type. Non seulement en raison des risques que pourraient subir l’économie ou le système monétaire, mais aussi ceux qui pourraient affecter directement les utilisateurs.

Parmi ces dangers figure le manque de préparation de la Banque du Japon pour faire face à un tel changement du système monétaire. En outre, il convient de noter que la population du pays n’est pas prête à abandonner l’argent liquide.

Il serait nécessaire d’étudier attentivement un moyen efficace de faire cette transition avant d’émettre l’éventuel yen numérique. Sinon, les conséquences pour l’économie japonaise pourraient être graves.

Le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Masayoshi Amamiya, a déclaré à cet égard que:

«En outre, les systèmes monétaire et de paiement et de règlement de ces économies fonctionnent de manière sûre et stable. Il ne peut pas simplement passer aux nouvelles technologies, ou vraiment, il ne devrait pas l’être. »

Masayoshi Amamiya, sous-gouverneur de la Banque du Japon.

