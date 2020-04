Le Japon promet un ensemble de mesures économiques sans précédent

Le Japon a promis de lancer un ensemble de mesures économiques sans précédent, visant à protéger la troisième économie mondiale de l’épidémie de coronavirus.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a décidé de faire cette annonce car le coronavirus rapproche son pays d’une urgence nationale.

Abe a expliqué que les mesures comprendront un soutien fiscal, des mesures de relance monétaire et des exonérations fiscales pour les entreprises, mais les détails manquent toujours.

Lors d’une conférence de presse télévisée, Abe a déclaré que «nous sommes dans une phase critique. Nous devons être prêts pour une longue bataille (…) Je veux être honnête à ce sujet. »

Les infections au Japon ont atteint plus de 1 500 et il y a 52 morts, à l’exclusion de celles d’un navire de croisière en quarantaine le mois dernier, selon le diffuseur public NHK.

NHK a déclaré que les autorités japonaises avaient confirmé 60 autres cas à Tokyo et annoncé samedi 57 nouveaux cas d’infection par le coronavirus dans un centre pour personnes handicapées de la préfecture de Chiba, situé près de la capitale.

Le Japon, durement touché par le coronavirus peu après la propagation initiale de la Chine, avait signalé une augmentation plus progressive que les avancées récentes en Europe et aux États-Unis, entraînant la fermeture de milliards de personnes dans le monde.

Abe a évité de déclarer l’état d’urgence, mais a indiqué qu’il y avait des plans pour l’approbation du médicament Avigan, ce qui a été très utile dans le traitement.

Le Premier ministre japonais a souligné que “la pandémie causait des dommages extrêmement importants à l’économie japonaise” et a ajouté que “nous mettrons en œuvre un ensemble énorme et puissant qui comprendra un large éventail de mesures fiscales et monétaires”.

Abe a expliqué que la taille du paquet à lancer dépassera la réponse à la crise financière mondiale de 2008, qui a coûté au total 57 billions de yens (473 milliards d’euros).

Connexes

.