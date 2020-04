Le jeton de papier toilette (TPT) est désormais une réalité

La révolution de la technologie du papier toilette 🧻 est là. Nous aurons maintenant un jeton de papier toilette (TPT), car cet actif est devenu un complément vital dans cette crise de coronavirus, prêt pour le vrai ShitCoin ?.

Le papier toilette n’avait pas reçu de mise à jour depuis des centaines d’années. Tout au long de l’histoire, les humains ont utilisé leur imagination pour nettoyer après le numéro 2: épis de maïs, rochers, feuilles, etc.

Le papier hygiénique au début de son histoire n’était destiné qu’aux plus riches. Ensuite, avec la révolution industrielle, il pourrait être produit en masse à un prix inférieur. Et maintenant, en 2020, au milieu d’une crise mondiale, le jeton de papier toilette arrive pour combler à nouveau cet écart.

Cryptos contre la pénurie de papier toilette

En novembre 2019, la consommation mondiale de ce bien vital était de 10 milliards de rouleaux par mois. Mais, pour une raison étrange mais inconnue, le début de la pandémie de coronavirus a fait grimper sa consommation à 15 milliards par mois.

Source: CoinMarketCap

Soit parce que la quarantaine nous maintient plus longtemps dans nos maisons, soit parce que c’est le remède impensable pour le virus. Quelle qu’en soit la raison, il est maintenant en pénurie dans de nombreuses régions du monde.

La technologie derrière le jeton de papier toilette

TPT utilise la technologie des “Smut Contracts” pour garder une trace des rouleaux consommés et dans l’inventaire de ses utilisateurs.

Avec TPT, les utilisateurs pourront acheter du papier toilette 🧻 et utiliser les algorithmes «Ply Count» pour calculer le nombre optimal de rouleaux pour chaque utilisateur.

L’implication de ce système n’est plus la thésaurisation ou les combats dans les magasins sur le dernier paquet de rouleaux.

¿CouComment obtenir une goutte de merde de ce jeton?

Pour acquérir des jetons de ce nouvel altcoin, les utilisateurs devront remplir le questionnaire. Les questions du questionnaire varieront, du nombre de membres de votre ménage à l’existence de problèmes gastro-intestinaux préexistants.

Une fois que vous avez obtenu votre allocation TPT, vous pouvez échanger les jetons contre du papier toilette sur votre échange cryptographique préféré.

Position du jeton de papier toilette TPT – Source: CoinMarketCap.

Le prix d’ouverture du jeton de papier toilette (TPT) sera de 1 TPT = 1,64 USD. Et il aura une offre de 8 milliards de jetons.

Ce qui en fait immédiatement le jeton numéro 1, au-dessus du Bitcoin avec une capitalisation boursière de 41 758 500 000.

Et déjà, il a eu un mouvement quelque peu étrange dans son niveau de prix. Avec une variation journalière de 1 123,9%.

Source: CoinMarketCap

Sécurité TPT

Comme nous l’avons mentionné, pour acquérir le jeton, il est nécessaire de remplir le questionnaire. Qui est conforme à une série de réglementations, non pas de KCY traditionnel, mais de Know – Your – Colon (KYC).

Selon l’entreprise derrière ce jeton

“Le processus de vérification KYC de chaque utilisateur afin qu’il puisse se nettoyer lui-même.”

Le KYC impliquera également l’installation d’un supplément intraveineux IoT, en tant que suppositoire pour surveiller la teneur en fibres dans l’estomac.

Mais, malheureusement, nous ne pourrons pas maintenant l’acquérir. Pour démarrer le système, il doit y avoir du papier toilette 🧻 sur les étagères. Et pour le moment, il n’y en a pas.

De plus, il utilise le Proof-of-Ply au sein de sa Blockchain comme méthode consensuelle pour garantir l’immuabilité du nombre de rouleaux dans votre maison.

Vous pouvez lire le Whipe Paper pour plus d’informations sur le jeton.

Souhaitez-vous utiliser ce Shitcoin?

Il s’agit sans aucun doute d’une blague du portail de prix CoinMarketCap, se moquant du fait de la surconsommation de papier hygiénique dans le monde, et profitant également de l’arrivée d’April Fools, ou April Fool’s Day.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le