Le jeu vidéo F1 2020 mettra en vedette le 22 Grand Prix cette saison

Le nouvel épisode de la saga officielle des jeux vidéo du Championnat du Monde de Formule 1 aura tout le contenu de la saison 2020 malgré les effets de la pandémie de coronavirus COVID-19 sur l’avenir de la compétition. F1 2020 inclura les 22 Grands Prix qui composent le calendrier officiel.

F1 2020 est en cours d’exécution. Malgré tous les revers qu’il connaît cette saison du Championnat du Monde de Formule 1 en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus COVID-19, nous aurons à nouveau un jeu vidéo officiel de cette catégorie. Un titre dont le développement sera porté par Codemasters et pour lequel nous connaissons déjà quelques détails très intéressants.

Le Le jeu vidéo officiel de la saison F1 2020 mettra en vedette le 22 Grand Prix. Autrement dit, avec le calendrier officiel de cette année. Rappelons qu’à ce moment, les huit premières courses ont été annulées et / ou reportées. Plus précisément, le GP d’Australie et le GP de Monaco ont définitivement abandonné le championnat en raison du coronavirus et pour le reste ils recherchent des dates alternatives. Liberty Media doit négocier avec les promoteurs de chaque GP.

Codemasters continuera de développer des jeux vidéo de Formule 1

Cependant, malgré cette situation, tous les Grands Prix qui composent le calendrier de Formule 1 2020 seront présents dans le match. Paul Jeal, directeur de la franchise F1 chez Codemasters, a commenté ce qui suit dans une récente interview: “On continue avec les 22 circuits qui faisaient à l’origine partie du calendrier”. Par conséquent, nous pourrons profiter des deux ajouts cette année, le GP du Vietnam et le GP des Pays-Bas.

Le studio de développement était prêt à annoncer officiellement la premiers détails de F1 2020. Malheureusement, la propagation du virus a contraint la société britannique à réorganiser son calendrier. Et, il est très possible que sa date de sortie soit affectée par cette situation. Malgré cela, Codemasters continue de travailler sur ce nouveau jeu vidéo.

Pour quelles plateformes F1 2020 sera-t-il disponible? Bien qu’il n’ait pas été officiellement confirmé, nous pouvons supposer à près de 100% que ce nouvel opus du célèbre simulateur de conduite sera disponible pour PC (Steam), PlayStation 4 et Xbox One, comme cela s’est produit avec les titres précédents.

